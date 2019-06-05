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大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18新新聞

【文／晏明強、黃琴雅】

一位國民黨資深黨務人士研判，韓流凱道大造勢後，韓、郭對決的勝負比應是八：二，韓看似擁有絕對優勢，但郭也不見得全無機會。畢竟離七月五日初選民調執行還有近一個月，「要發生很多影響選情的事，時間上是綽綽有餘。」

郭台銘（左）與和碩董事長童子賢（右）握手泯恩仇。攝影／蔡親傑
郭台銘（左）與和碩董事長童子賢（右）握手泯恩仇。攝影／蔡親傑
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六月一日，逾十萬韓粉台北凱道成功造勢，讓原本深陷草包、落跑等負面爭議的高雄市長韓國瑜，在選情告急的黨內初選一舉重振聲勢；深藍選民所展現挺韓到底的決心，也讓不少人斷言，國民黨總統初選已經結束。

郭營：韓流失去中間及年輕選民

或許這對民調明顯落後的前新北市長朱立倫及前立法院長王金平來說，初選勝負確實是大勢底定，但選情排名第二、近日支持度及網路聲量揚升，逐漸逼近韓國瑜的鴻海董事長郭台銘，即使也感受到韓流再起的壓力，但絕無可能只因一場挺韓群眾大會就棄戰認敗。

相反的，可以預期郭董在六月十日初選起跑後，必會挾著龐大資源，陸、空齊進力拚逆轉勝。一位國民黨資深黨務人士研判，凱道大造勢後，韓、郭對決的勝負比應是八：二，韓看似擁有絕對優勢，但郭也不見得全無機會。畢竟離七月五日初選民調執行還有近一個月，「要發生很多影響選情的事，時間上是綽綽有餘。」

據瞭解，郭台銘在韓國瑜凱道造勢展現群眾實力當晚，就召集輔選團隊開會討論選情變化。郭營多數輔選策士都認為，這波由深藍韓粉危機感及反郭地方派系撐起來的韓流，與去年選前韓流最大的不同就是，失去了中間及年輕選民支持。韓的網路聲量幾無波動，重視經濟的淺藍選民也很冷漠，「對選票的擴散渲染力道大大減弱了。」

郭營輔選策士也評估，若最近十天出爐的各家民調數據，韓國瑜沒辦法將領先差距重新擴大到兩位數以上，郭台銘就還有機會翻盤。他強調：「民眾最關心的拚經濟議題，郭董在信任度上有壓倒性的優勢，連現任總統蔡英文都沒得比，更不要說被看成草包的韓國瑜。」

12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室
12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1683期〉

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