凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

【文／晏明強】

六一的凱道是全台深藍選民大集結的場子，創下了非選舉期間藍營造勢活動人數最多的紀錄，連暴雨都澆不息挺韓熱情。只不過在滿場韓粉吶喊的激情下，一些被忽視的事實正逐漸浮上檯面，恐怕會讓國民黨中央笑不出來。

妙天國會政黨聯盟的標誌，顯眼地出現在601挺韓大會。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

六月一日，十多萬身著紅衣的韓粉擠爆凱道，幫高雄市長韓國瑜穩住下滑的初選聲勢。密切關注這場挺韓大會的國民黨中央卻是五味雜陳，有喜也有憂，而且憂慮還遠大於喜悅。

韓打綠不打藍，藍中央鬆口氣

一位在場觀察的黨務人士指出，這是全台深藍選民大集結的場子，也創下了非選舉期間藍營造勢活動人數最多的紀錄，連暴雨都澆不息的挺韓熱情，加上滿場期盼民進黨政府下台的強烈情緒，「明年選舉藍營基本盤必定傾巢而出投票，中北部縣市的立委席次，國民黨應該會大有斬獲。」

有國民黨黨務要角也說，他聽完韓國瑜的演說，攻擊矛頭全對準蔡政府，未如「五點聲明」般炮口朝內，這些天來最擔憂的事沒有發生，「全黨上下都大大鬆了一口氣。」他強調，綠營黑韓攻勢無效，韓流聲勢重振，藍營支持者更展現同仇敵愾的內聚力，對明年國民黨選情是一大利多，「當然讓人感到高興。」

只不過在滿場韓粉手持國旗吶喊的激情下，有一些被人忽視的事實正逐漸浮上檯面，恐怕會讓國民黨中央笑不出來。

首先，凱道十幾萬群眾，扣除妙天禪師的國會政黨聯盟動員約六千人，絕大多數是鐵桿藍營選民；被挺的庶民總統韓國瑜，也是國民黨的高雄市長；台上主持、致詞的民代，也都是國民黨立委、市議員。但很難想像國民黨純度如此高的造勢大會，竟然幾乎看不到黨旗、黨徽等國民黨元素。

「當藍營民代及韓國瑜講話時，電視牆畫面卻打出國會政黨聯盟的名稱與logo，真的被妙天吃夠豆腐了。」一位在場的國民黨北市議員直說：「實在太離譜、太荒謬了！」曾任黨務一級主管的藍營人士也痛罵，韓國瑜身後還站了一堆國民黨中常委，被國會政黨聯盟趁機消費，「難道不覺得有辱黨格嗎？」

12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1683期〉