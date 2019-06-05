【編輯室報告】土包子語言威力勝海嘯

【文／編輯室】 12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

進入六月，藍綠兩黨的總統提名都有較明確進展。民進黨確定了民調方式，預計在六月十五日以前就會有結果；國民黨方面的最大發展是，韓國瑜在總統府前動員了十萬韓粉相挺，強勢表態參選。

藍綠黨內初選都要做民調。民調看起來是一種客觀、中性的科學手段，其實怎麼讓支持者願意積極接受電訪，回答出對參選人有利的答案，本身就是一種組織動員工作。從因應民調開始，有意參選者的選戰機器已開始運轉了。

韓國瑜面臨著各種反對他參選的理由：「落跑市長」、「沒政績」、「草包」、政見只有千篇一律的「發財口號」……，他參選的正當性在藍營各競逐者中屬最低的。但是當有十萬鐵粉現身凱道相挺，他的正當性一下子就衝高了──還有哪個藍太陽此刻可號召十萬支持者上街頭？

韓國瑜雖然土，但「發財口號」遠比什麼白皮書內容容易理解多了。攝影／簡必丞 分享 facebook

中國發表中美貿易磋商立場的白皮書後，藍營另一位總統參選人郭台銘警告說，比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，股價、匯率、中小企業甚至消費經濟都會受影響。而韓國瑜前一天則在街頭上用他的「土包子」語言，說要「把凱子外交變成發財外交」，繼續鼓吹他的國家發展目標：「台灣安全、人民有錢」。

雖然土，但「發財口號」遠比什麼白皮書內容容易理解多了。選戰的調性大概也會被這些簡化的語言帶著走。

〈完整內容請見新新聞1683期〉