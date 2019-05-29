柯P訪日自認受「總統級禮遇」藉批蔡凸顯「友中」

【文／潘彥瑞】

柯文哲結束四天訪日行程，期間出席台日觀光論壇、拜會日本奧會、赴福島災區考察、主張核食問題比照美國或歐盟標準處理。說是「取經」卻大多談自己的台北經驗，有意問鼎大位卻仍未提出具體台日願景，只有「親美日友中」的空泛戰略。

柯文哲（左）訪日行拜會日本眾議員萩生田光一（右），談到福島核食議題。台北市政府提供 分享 facebook

柯文哲訪問日本四天行程滿滿，他唯一一場台僑餐會演講在東京威斯汀飯店，現場大概十桌、百人捧場。五月頭尾台灣來了兩位可能的總統參選人，賴清德在池袋大都會飯店演講，那場大概有四百多人聚集，賴享受歡呼、口號熱熱鬧鬧；柯文哲出場的餐會安安靜靜，沒有前呼後擁。採訪兩人的媒體數量差距一倍，柯文哲在台灣熱東京冷，賴清德跟他相反，他們在國內的話題性跟日本的人氣恰恰呈對比。

「親美日友中」論述依然空洞

柯文哲說他喜歡歷史，對研究明治維新跟滿清入關有興趣，非常欣賞日本「奉公」的精神，台灣很多地方可以向日本取經。

他花五分鐘講什麼是達人跟職人、日本進步的核心精神、豐田汽車連掃地歐巴桑都不斷精進，然後花差不多五倍的時間談北市府怎麼放颱風假、西門町燈節封街、拆北門忠孝橋跟路邊停車收費。

這些內容柯文哲之前已講過多次，他稱自己沒有準備，只有上台前花五分鐘想一下大概要講什麼。

他這趟訪日行程跟演講極其相似，沒有具體方案，說「取經」卻大多談自己的台北經驗。柯有意問鼎大位卻沒有提出具體的台日願景，要做什麼連餅都沒畫，重複說「親美日友中」，所謂「戰略」竟簡單得像是咒語。

這四天，柯文哲出席台日觀光論壇、拜會日本奧會、專程跑去福島第一核電廠周邊、參觀台灣捐助的醫院、吃了東北在地食物、主張日本食品問題比照美國或歐盟標準處理。他會見東京都知事小池百合子、自民黨代理幹事長萩生田光一和安倍總理胞弟岸信夫眾議員，岸信夫罕見不願意公開照片。

全球５Ｇ領先群，四小龍獨缺台灣。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1682期〉