卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

【文／紀淑芳】

面對蔡賴相爭，卓榮泰就算不是史上最難做的黨主席，也早已裡外不是人。替卓榮泰抱不平的黨內人士說，蔡營「最後發現賴還是出來，把責任推給卓判斷錯誤，卓自然很鬱卒。」之後蔡營想要解套，卓又幾度成了「擋路石頭」。

民進黨主席卓榮泰面對蔡賴陣營互槓，怎麼做都會得罪一方。攝影／柯承惠 分享 facebook

英德對決，民進黨中央儼然雙方決戰場。五月二十二日在民進黨中執會，黨主席卓榮泰一席「難道三月十三日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？……我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生」發言，以及他後來宣布休息，繼之散會，被挺英派罵到臭頭，挺賴派則對卓的做法讚譽有加。

這位黨主席順了姑意便逆了嫂意，黨內不斷傳出他可能辭職明志。一旦如此，等於宣告民進黨正式分裂。

角色超尷尬，卓被請出「御飯糰」

卓榮泰在今年一月初當選民進黨黨主席，競選過程中以及初當選時，外界都視他是英派力挺的黨主席。不過，卓榮泰與府方的關係變化，從每周四晚上總統官邸的「御飯糰」會議已現端倪。

總統蔡英文自上任以來，每周四晚上會召集府院黨親近核心幕僚，在官邸一起用餐並共商政治情勢，被戲稱「御飯糰」。卓榮泰擔任行政院秘書長時期，即被納為「自己人」，開始受邀參加御飯糰會議；當選黨主席後，仍繼續參加。不過，在賴清德投入黨內初選、英德之爭演成諜報片後，卓便無聲無息被「請出」御飯糰。

不僅如此，據瞭解，黨秘書長羅文嘉初上任時，每周都會到總統府參加核心幕僚層級的小組會議，後來羅也索性自動不去。

從賴派的角度，卓榮泰「有道德勇氣維護黨的制度」，英派則視卓榮泰屢次「辦事不力」。期間發生不少羅生門爭議，卓榮泰面對質疑只能「硬吞」。

羅生門之一是，三月十三日中執會通過的二○二○總統初選日程，事後卓榮泰被黨內抱怨「為什麼定得這麼急？」且因為當初初選辦法設定「一人參選」，未因應修改遊戲規則，被批黨中央「便宜行事」才成了賴清德可以登記的破口。

全球５Ｇ領先群，四小龍獨缺台灣。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1682期〉