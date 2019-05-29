川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

【文／黎蝸藤】

原本絕大部分人都認為，華為不但科技實力更雄厚，準備時間也更充分，於是在制裁令之初，華為高調反擊，聲稱離開美國市場也不怕。然而大部分「華為能頂住」的分析，都基於市場與生產商的層次，一旦擴大到軟體、知識產權層次，問題就幾乎無解。

華為其實並不依賴美國市場，但也無法將美國科技基因剔除。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

美國制裁華為，各界並非毫無預見。去年美國制裁中興科技時，中興應聲而倒，毫無還手之力。這件事引爆中國輿論圈，當時已有評論指下一個對象會是華為。經過中興事件，中國輿論從貿易戰初期一片樂觀（甚至自大）的情緒中走出來，明白到「史詩級的貿易戰」並不這麼浪漫，提出很多反省。

美方制裁加劇，華為跌落神壇

即便如此，絕大部分人當時都認為，中興的不足在於原創科技含量太低。與對科技投入更多的華為相比，中興是一個反面教訓。中國業界與輿論界自此掀起一股「捧華為，貶中興」的風氣，更依賴美國技術的聯想公司更被視為「賣國企業」，被群起而攻之。於是華為成為中國科技「自力更新」的明星，被捧上神壇。輿論深信華為即便被制裁，也不會重蹈中興的覆轍。

確實，與中興相比，華為不但科技實力更雄厚，準備時間也更充分，還儲有不少存貨。於是在制裁令之初，華為高調反擊，聲稱離開美國市場也不怕，「美國要華為，華為也不去。」又強調有後備方案，自己設計的芯片可「備胎轉正」，甚至還能推出「自己的操作系統」。

可是隨著事態的發展，制裁令的深度與廣度大大出乎人們意料之外。華為不但被排除出美國市場，眾多美國製造商停止向華為供貨，就連軟體公司如Google等，也禁止華為手機繼續使用其手機套件。更嚴重的是，第三國的生產商能否向華為供貨，也在未知之數，已經有不少第三國公司為了謹慎起見，暫停和華為進行商業往來。多個行業組織，包括ＳＤ卡、Wi-Fi、藍牙等，也宣布或考慮暫停華為的會員資格。問題嚴重到，連華為公司運作所需的電腦、電腦操作系統及晶片設計軟體能否繼續使用，都是一個問題。如果這種狀態持續，華為和中興一樣，也躲不過倒下的命運。

在短短不到一周內，去年中國輿論的「深刻」反省立即顯得太膚淺。原因在於，此前大部分「華為能頂住」的樂觀分析，都基於市場和生產商的層次，一旦擴大到軟體層次，問題就嚴重得多；再擴大到知識產權層次，問題就幾乎無解；更不提交流和標準等更長期和深遠的影響。客觀而言，美國制裁的打擊有多大，視乎美國會「做到多絕」而已。

全球５Ｇ領先群，四小龍獨缺台灣。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1682期〉