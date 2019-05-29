全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

【文／凌有誠】

今年4月，美國最重要的通訊產業組織CTIA發表了一份《全球5G競賽》報告，公布最新的全球5G準備完成度排名，亞洲四小龍裡，除了台灣以外，都位列領先群。 從行政院副院長陳其邁、台積電創辦人張忠謀最近有關5G的談話，可以看出政府部門與企業界領袖體認到5G商轉時程快慢對台灣經濟的重要性。但為什麼台灣在5G布署上卻是落後的？ 根據高通的預測，到2035年全球5G相關產業的產值將高達12.3兆美元，等於台灣GDP現值的20倍！當我們面對5G這個龐大的經濟火車頭時，是否會再重蹈3G、4G的覆轍，再度錯失一波快速發展的機會？

在美國帶頭下，國際間大動作地限制華為5G發展的空間。達志影像 分享 facebook

五月十五日，美國總統川普（Donald Trump）簽署了「確保資通訊技術與服務供應鏈安全」的行政命令，實質禁止了華為產品未來銷美。隨後不只餘波盪漾，而且震盪似乎沒有變小的趨勢。先是Google於十九日依命令中止授權安卓（Android）作業系統給華為，但兩天之後，美國政府卻又下令暫時允許授權。

與此同時，包含英、日等國的電信商已陸續中止華為新手機的販售計畫；晶片智財大廠安謀（ARM）暫停與華為的合作；Wi-Fi聯盟「暫時限制」華為參與；而制定記憶卡標準的ＳＤ協會，則移除了華為的會籍。

５Ｇ大餅高達台灣ＧＤＰ二十倍

華為這邊除了表達有足夠的晶片「戰備存糧」外，也透露正在開發名為「鴻蒙」的手機作業系統，做為萬一不能再使用安卓系統的備案。

相對於4G，5G需要的基地台是小而多。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

美中攻防風起雲湧，一時之間讓人眼花撩亂。

然而，比起華為的命運，或許我們更應該關切：為什麼全球主要國家這麼重視５Ｇ發展？而台灣在這一波的科技浪潮中又應該如何自處？

根據高通公司（Qualcomm）的預測資料，到二○三五年全球的５Ｇ價值鏈將可產生三．五兆美元的價值，以及二二○○萬個工作機會。如果把由５Ｇ衍生出的各種應用與產業也加入計算，整體的產業鏈產值則高達十二．三兆美元。台灣在二○一八年的國內生產毛額（ＧＤＰ）約是○．六兆美元。也就是說，到了三五年，全球５Ｇ相關產業的產值將高達台灣ＧＤＰ現值的二十倍！台灣從這塊大餅可以拿下多少份額，將深切影響未來的經濟發展。

全球５Ｇ領先群，四小龍獨缺台灣。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1682期〉