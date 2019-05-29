【編輯室報告】笨水管與5G

【文／編輯室】 全球５Ｇ領先群，四小龍獨缺台灣。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

美國大動作封殺華為，讓我們看到５Ｇ對全球經濟的重要性。

５Ｇ是個新經濟的火車頭，許多新產業、服務都建立在５Ｇ高速傳輸的基礎上。台積電創辦人張忠謀就形容５Ｇ時代是「第三個數位時代來了」。

５Ｇ商機有多大？根據高通（Qualcomm）預測，若把５Ｇ衍生的各種應用與產業算入，到二○三五年全球產值逾十二．三兆美元，等於台灣ＧＤＰ的二十倍！難怪各主要國家競相投入。

台灣從這塊大餅可以拿下多少份額？看來不多，因為台灣的５Ｇ準備完成度在亞洲居於落後。

未來許多新產業、服務都建立在５Ｇ高速傳輸的基礎上。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

張忠謀對５Ｇ充滿期待，政府決策者也知道５Ｇ重要；而應該和５Ｇ最相關的電信運營商，對５Ｇ布局卻是最不積極。

電信運營商常被形容在經營「笨水管」（dumb pipe）──只提供簡單連輸服務，「智慧」則是終端的事。笨水管沒法創造太多附加價值，習慣當笨水管也很難去想像５Ｇ各種新商業模式。因為想不到商業模式，也對布建不積極。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）主席阿吉特．白（Ajit Pai）在去年世界行動通訊大會（ＭＷＣ）上談５Ｇ時說：「要實現５Ｇ的承諾，我們需要智慧網路而非笨水管，笨水管不會帶來智慧城市……笨水管不會給美國一個讓未來５Ｇ應用實現的網路。」這段話似乎已說明了台灣發展５Ｇ相關產業的危機所在。

〈完整內容請見新新聞1682期〉