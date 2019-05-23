支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

【文／胡宥心】

超過三分之二綠委為同婚專法投下贊成票，其中蔡易餘無奈表示，許多鄉親不諒解，真的有人當他的面說：「下次不投你了！」另一綠委周春米則強調，未來就是溝通對話、相互包容的過程。而在關鍵條文投下贊成票的七位藍委，同樣面對黨內如炸鍋般的抨擊。

有超過三分之二綠委為同婚專法投下贊成票。攝影／林瑞慶 分享 facebook

攸關同性結婚的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》五月十七日終於在立法院完成立法，民進黨團在該專法表決時雖採取開放投票態度，但仍有超過三分之二綠委為專法投下贊成票，國民黨立委也有七人在該法案表決時，投下不同於黨團集體意見的選項。

然而，就在同婚完成立法後，嘉義縣第一選區的民進黨立委蔡易餘忍不住在立委群組高喊：「表決一時爽，回鄉火葬場！」以幽默的鄉民語言抒發心聲。

儘管「選票誠可貴，理念價更高」，但回到選區不諒解的選民居多。蔡易餘無奈表示，真的有人當他的面說：「下次不投你了！」若真的因此選票流失，他們也只能接受，畢竟法都通過了。

蔡說，都已經完成專法立法了，現在能做的就是回家鄉去積極澄清對同志的錯誤觀念。蔡易餘出示他在地方群組向民眾解釋的說帖，只要一有錯誤流言，他就會立刻「秒回」澄清。

民進黨立委周春米也在臉書自曝，專法通過後，回屏東便遭政壇長輩指責。她認為，儘管已經通過同性專法立法，但街頭巷尾仍有很多長輩不諒解、不接受。周說明，立專法是依據大法官兩年前的解釋所訂立，且去年公投結果是說《民法》規定的婚姻是一男一女，所以要規定相同性別兩人的關係不能用《民法》，而是用其他的法律，因此才趕在五月二十四日前通過專法立法。他強調，現在專法完成立法，未來就是溝通對話、相互包容的過程。

〈完整內容請見新新聞1681期〉