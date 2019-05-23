黨政高層強力固票 同性伴侶結婚成真

【文／胡宥心】

府、院、黨團高層在立院表決婚專法前兩天（五月十五日）緊急開會。據透露，蘇貞昌與柯建銘在會議上還發生爭執，蘇貞昌堅持基於人權立場，第四條向戶政機關辦理結婚登記條文，不該抽掉「結婚」兩字。

柯建銘反同立場鮮明，卻是催生行政院版同婚專法的關鍵人物。攝影／林瑞慶 分享 facebook

「我是非常鮮明反同的人，但是我一樣要面對《憲法》……我們必須向《憲法》低頭，沒有一個人民、沒有一個政府、沒有一個政治人物，包括總統，能站在《憲法》的對立面，我要對於今天通過以後所有不滿的人表示道歉。請你們包容、瞭解，台灣不應該再製造對立。長夜將盡，我們共同迎向未來。」五月十七日同性婚姻專法在立法院表決前，民進黨團總召柯建銘難得感性地在議場說了這一段話。

行政院擬十多套劇本因應專法投票

語畢，台下綠委掌聲如雷，行政院版《司法院釋字第七四八號解釋施行法》勢如破竹，在僅有少數民進黨立委棄權下，幾乎每個條文逐條表決時都超過半數通過，正式宣告台灣成為同性婚姻合法化的國家，更是亞洲第一。

然而，同婚專法立法過程卻是長夜漫漫，其中轉折甚多。二月底行政院提出同婚專法版本，因內容提及「婚姻」兩字遭到反同團體大力抨擊；其後為了反制行政院版本，陸續有教會派提出類似同居伴侶概念的《公投第十二案施行法》，及王雪紅家族提出的《司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法》兩草案。愈近五月二十四日大法官同性婚姻釋憲日大限，檯面下角力愈盛。

據透露，行政院為因應五月二十四日同婚釋憲大限，總共擬定十多套劇本，一一沙盤推演，其中情況最惡劣的劇本，是專法三讀過關後提出覆議。「幸好最糟的劇本沒上演！」黨政人士透露，除了行政院長蘇貞昌幾乎全力盯票，關鍵人物就是柯建銘。

立法院投票前，扣除立法院正副院長，六十六席民進黨團立委的游離票還高達二十二張，在黨團未祭出黨紀下，柯建銘幾乎電話沒停過，就是要確保行政院版本通過。此外，府、院、黨透過複式動員，包括黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍、總統府秘書長陳菊都被賦予動員任務，替行政院版催票。

〈完整內容請見新新聞1681期〉