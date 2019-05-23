美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

【文／蔡宏政】

由於中國近年來工資上漲、五險一金、環保標準與技術升級壓力，許多台商早在二○一○年前後就把重心移往東南亞，或者採取兩地都有生產基地的方式進行調節。然而東協國家內政外交都各有問題，要取代中國仍有許多變數。

承接中國移出的製造業資本上，東南亞國家具有一定的結構性優勢。攝影／林瑞慶 分享 facebook

五月十日美國政府對從中國進口總值兩千億美元的商品（家具、手提包、木製品、輪胎等）開始課徵二五％關稅。在中國回敬六百億商品最高二五％的關稅之後，川普（Donald Trump）宣稱美國「很快」會更進一步擴大到對逾三千億美元的中國商品加稅，包括手機與筆電這些台灣在中國投資的主力產業。稅額與項目像漣漪層層擴大，引發媒體上許多正反面的分析。

五月十日前可能已有轉單

有人認為台灣與東南亞都會受惠於轉單效應，特別是那些對美出口比率愈高、美國可以找到進口替代來源、生產者無中國之外產地，以及利潤率愈低無法承受高關稅者，都會是受到衝擊愈強的產業。

美國今年第一季從中國進口金額比去年同期減少了一三．六％，中國對美出口額則減少一七．六％，這或許顯示在五月十日之前可能已有轉單狀況發生。台商有可能準備把較高位階的生產工序移回台灣，勞力密集部分則轉向東南亞。

事實上，由於中國近年來工資上漲、五險一金、環保標準與技術升級壓力，許多台商早在二○一○年前後就把重心日漸往東南亞部署，或者採取兩地都有生產基地的方式進行調節。

台商對中國投資，不管在絕對數額或占對外投資比率，都呈現下降趨勢。其中，台灣對中投資占對外投資比率，由一○年的八一％下降到一七年的四二％，幾乎腰斬一半。台商顯然對習大大的「中國夢」非常不捧場。

〈完整內容請見新新聞1681期〉