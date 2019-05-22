川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

【文／黃琴雅】

做筆電代工的電子五哥廣達、仁寶、和碩、英業達與緯創等，他們早年曾是中國代工的受益者，現在卻是電子代工最辛苦的行業。面對突如其來加徵關稅的大衝擊，還好大部分的電子大廠，從去年四月貿易戰開打以來就有所準備。

台積電表示目前仍會出貨給華為，但也在評估後續發展。攝影／柯承惠 分享 facebook

五月中，傳出廣達董事長林百里親自打電話給經濟部長沈榮津，瞭解回台投資的相關細節。雖然事後經濟部的幕僚解釋是沈榮津主動與林百里連繫，但也可見中美貿易戰的戰火激烈已經讓台商有點急了！

當毛三到四遇到美祭高關稅

其實廣達早在去年十一月就砸了四十二．八億元，買下林口華亞工業園區的兩塊近萬坪土地，對中美貿易戰早有因應。林百里也在廣達法說會上說，廣達在台灣本來就有生產線，也已增加產能，也在台灣生產高附加價值產品如伺服器等。只是廣達似乎還沒有決定要在台灣或東南亞落腳。

打從五月五日，美國總統川普（Donald Trump）在推特發文，要對中國二千億美元商品課徵二五％關稅後，讓原本休兵、和談半年的中美雙方又恢復到第一輪中美貿易戰「劍拔弩張」的狀態，全球經濟與金融市場再度陷入一片躁鬱中。

在五月十日二千億美元課徵二五％關稅清單中，跟台灣相關的以電子產業居多，預期會受到衝擊的電子產品有顯示卡、主機板、伺服器、部分網通產品與光連接器等。

原本外界以為中美貿易戰進行到這一關頭，會有一段觀望期，但川普似乎沒有想縮手，美國政府按照原定計畫，於五月十三日再發布下一波，要對中國最後三千多億美元產品加徵最高二五％關稅，這次包括手機、筆記型電腦都包括在內。這也是台灣科技產業最擔心的事。

台灣是手機與電腦代工的王國，主要生產基地都在中國。近十年多年，電子代工廠因工資調漲，廠商為搶單殺價競爭等，使得代工毛利率不斷下滑，如今關稅又要增加到二五％，讓林百里都喊苦。

〈完整內容請見新新聞1681期〉