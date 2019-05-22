川普力阻華為5G進入美國內幕

【文／凌有誠】

川普行政命令特別指出：「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據，促進數位經濟的發展，並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」然而，華為產品進入美國已非一朝一夕，為何在５Ｇ服務全面部署前夕，美國要發布這個行政命令呢？

５Ｇ與物聯網、ＡＩ技術緊密結合，攸關國安戰略。製圖：新新聞 分享 facebook

美國總統川普（Donald Trump）五月十五日簽署了「確保資通訊技術與服務供應鏈安全」（Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain）的行政命令，其中雖然沒有提及特定公司的名字，但普遍被認為在實質上禁止了華為的５Ｇ設備未來銷售到美國。

５Ｇ對國安的意義不同以往

同一天，美國商務部轄下的工業與安全局隨即發布公告，將華為及其關聯公司加入到商務部的管制清單（entity list），亦即俗稱的「黑名單」。凡是在清單上的外國公司，美國企業如果要對其出售或是轉移產品及技術時，都需要獲有工業與安全局的特許。第二個措施等於實質上禁止美國公司出售產品或技術給華為。華為買與賣雙向的管道在同一天被堵住，也在國際上引起了軒然大波。

川普行政命令所引述的理由是「發現國外的反對力量（foreign adversaries）正在逐步擴大創造並利用美國在資通訊技術及服務上的弱點，從事對美國及其人民有害的網路作為，包括經濟及工業上的間諜活動。」

行政命令中特別指出：「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據，促進數位經濟的發展，並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」而行政命令援引的法源是《國際緊急狀態經濟權力法》（ＩＥＥＰＡ）和《國家緊急法》（ＮＥＡ）。不論從措辭或是法源來看，都可感受到美國把這件事情看得十分嚴重。

然而，華為產品進入美國已非一朝一夕，從３Ｇ時代開始，到現在的４Ｇ、ＬＴＥ時代，華為的產品已被美國電信營運商及消費者使用。為什麼在５Ｇ服務正要開始全面部署的前夕，美國要發布這個行政命令呢？這只是中美貿易角力的一個籌碼？還是５Ｇ的技術和產品對於國家安全真的有不同於以往的影響？

〈完整內容請見新新聞1681期〉