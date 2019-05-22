親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

綠營總統初選喬不定宣布散會 賴清德現身表態了

中華電不賣華為新機了 台灣大也跟進！

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54新新聞

【文／凌有誠】

川普行政命令特別指出：「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據，促進數位經濟的發展，並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」然而，華為產品進入美國已非一朝一夕，為何在５Ｇ服務全面部署前夕，美國要發布這個行政命令呢？

５Ｇ與物聯網、ＡＩ技術緊密結合，攸關國安戰略。製圖：新新聞
５Ｇ與物聯網、ＡＩ技術緊密結合，攸關國安戰略。製圖：新新聞
分享

美國總統川普（Donald Trump）五月十五日簽署了「確保資通訊技術與服務供應鏈安全」（Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain）的行政命令，其中雖然沒有提及特定公司的名字，但普遍被認為在實質上禁止了華為的５Ｇ設備未來銷售到美國。

５Ｇ對國安的意義不同以往

同一天，美國商務部轄下的工業與安全局隨即發布公告，將華為及其關聯公司加入到商務部的管制清單（entity list），亦即俗稱的「黑名單」。凡是在清單上的外國公司，美國企業如果要對其出售或是轉移產品及技術時，都需要獲有工業與安全局的特許。第二個措施等於實質上禁止美國公司出售產品或技術給華為。華為買與賣雙向的管道在同一天被堵住，也在國際上引起了軒然大波。

川普行政命令所引述的理由是「發現國外的反對力量（foreign adversaries）正在逐步擴大創造並利用美國在資通訊技術及服務上的弱點，從事對美國及其人民有害的網路作為，包括經濟及工業上的間諜活動。」

行政命令中特別指出：「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據，促進數位經濟的發展，並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」而行政命令援引的法源是《國際緊急狀態經濟權力法》（ＩＥＥＰＡ）和《國家緊急法》（ＮＥＡ）。不論從措辭或是法源來看，都可感受到美國把這件事情看得十分嚴重。

然而，華為產品進入美國已非一朝一夕，從３Ｇ時代開始，到現在的４Ｇ、ＬＴＥ時代，華為的產品已被美國電信營運商及消費者使用。為什麼在５Ｇ服務正要開始全面部署的前夕，美國要發布這個行政命令呢？這只是中美貿易角力的一個籌碼？還是５Ｇ的技術和產品對於國家安全真的有不同於以往的影響？

〈完整內容請見新新聞1681期〉

美中國安開戰。攝影／新新聞編輯室
美中國安開戰。攝影／新新聞編輯室
分享

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

相關新聞

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

【編輯室報告】準總統們怎麼因應中美大戰

2019-05-22 16:28

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

【編輯室報告】重磅專訪：「叛逃」中國經濟學家林毅夫

2019-05-16 09:06

日中友好之際 賴清德訪日喊抗中

2019-05-16 09:06

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

2019-05-08 16:18

【編輯室報告】自經區發大財

2019-05-08 16:14

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

初選延宕 選民焦慮 藍綠內戰讓柯P受惠

2019-05-08 16:14

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

綠營總統內戰 難期待「522奇蹟」協調有成

2019-05-02 09:45

【編輯室報告】賣菜郎與總裁的戰爭

2019-05-02 09:44

柯P為大選訪日 會岸信夫搭親美日友中橋樑

2019-05-02 09:44

少年吔瘋媽祖 為何廟會活動成為年輕人的時尚潮流？

2019-04-25 08:41

民進黨初選：蔡英文高舉國家安全 確立領導核心優勢

2019-04-25 08:41

買鴻海盯九周KD 別單押郭董選總統行情

2019-04-25 08:39

郭台銘挑戰總統大位四大關卡 全球最擔心「中國因素」

2019-04-25 08:38

韓國瑜痛批吳馬權貴密室協商幕後祕辛

2019-04-25 08:37

【編輯室報告】不按常理出箭的后羿

2019-04-25 08:36

【編輯室報告】英德大戰與藍色奇兵郭董

2019-04-17 17:12

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-17 17:12

羅文嘉改民進黨的民調 但初選民調卻訪不到年輕選民

2019-04-17 17:12

韓流入美推九二老調 卻難說服老美

2019-04-17 17:12

蔡賴僵局 小英想以戰逼和賴神 綠憂不論誰出線大選都輸

2019-04-17 17:12

粉絲網路亂「黑」 小英、賴神想喊停卻成口水戰

2019-04-17 17:12

【編輯室報告】內鬥中的兩黨都在喊團結

2019-04-11 10:40

英德開戰 小英不怯戰、賴神要速戰速決

2019-04-11 10:40

邱太三關說案內幕 高檢署神祕調查報告害他丟官

2019-04-11 10:40

沒太陽花助攻又碰上韓流 民進黨要保立院多數陷苦戰

2019-04-11 10:40

郭台銘不選 藍基層集體焦慮 韓國瑜將被迫當母雞？

2019-04-11 09:15

就職百日至少10項有感政績 盧秀燕：只要好好做 民眾會看得懂

2019-04-11 09:08

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top