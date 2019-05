川普力阻華為5G進入美國內幕

【文/凌有誠】

川普行政命令特別指出:「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據,促進數位經濟的發展,並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」然而,華為產品進入美國已非一朝一夕,為何在5G服務全面部署前夕,美國要發布這個行政命令呢?

5G與物聯網、AI技術緊密結合,攸關國安戰略。製圖:新新聞 分享 facebook

美國總統川普(Donald Trump)五月十五日簽署了「確保資通訊技術與服務供應鏈安全」(Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain)的行政命令,其中雖然沒有提及特定公司的名字,但普遍被認為在實質上禁止了華為的5G設備未來銷售到美國。

5G對國安的意義不同以往

同一天,美國商務部轄下的工業與安全局隨即發布公告,將華為及其關聯公司加入到商務部的管制清單(entity list),亦即俗稱的「黑名單」。凡是在清單上的外國公司,美國企業如果要對其出售或是轉移產品及技術時,都需要獲有工業與安全局的特許。第二個措施等於實質上禁止美國公司出售產品或技術給華為。華為買與賣雙向的管道在同一天被堵住,也在國際上引起了軒然大波。

川普行政命令所引述的理由是「發現國外的反對力量(foreign adversaries)正在逐步擴大創造並利用美國在資通訊技術及服務上的弱點,從事對美國及其人民有害的網路作為,包括經濟及工業上的間諜活動。」

行政命令中特別指出:「這些資通訊的技術與服務儲存並傳輸大量的敏感數據,促進數位經濟的發展,並支撐關鍵的基礎建設及攸關生死的緊急措施。」而行政命令援引的法源是《國際緊急狀態經濟權力法》(IEEPA)和《國家緊急法》(NEA)。不論從措辭或是法源來看,都可感受到美國把這件事情看得十分嚴重。

然而,華為產品進入美國已非一朝一夕,從3G時代開始,到現在的4G、LTE時代,華為的產品已被美國電信營運商及消費者使用。為什麼在5G服務正要開始全面部署的前夕,美國要發布這個行政命令呢?這只是中美貿易角力的一個籌碼?還是5G的技術和產品對於國家安全真的有不同於以往的影響?

〈完整內容請見新新聞1681期〉