【編輯室報告】準總統們怎麼因應中美大戰

【文／編輯室】 美中國安開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

一、兩個月前，很多「專家」談到中美貿易戰，都一派輕鬆地覺得「事情不就要結束了嗎？還有什麼好緊張的！」當時如果唱衰中美關係，彷彿不識時務。

不料貿易戰不僅沒落幕，還升級到科技戰、國安戰──川普（Donald Trump）簽署「確保資通訊技術與服務供應鏈安全」行政命令，雖未提及特定公司，但同一天商務部即將華為加入黑名單。

到底美國打擊華為只是因為產業競爭，還是真的有國安疑慮？而西歐各國對華為的規範與美國步調不一，是歐美之間出現矛盾？還是歐洲有其它考量？本刊本期就以上問題做了深入分析。

中美貿易戰衝擊經濟的負面效應正在擴大。達志影像 分享 facebook

中美貿易戰衝擊經濟的負面效應在擴大。資通訊產業是台灣重要產業命脈，隨著懲罰性關稅提高、擴大到各種消費性電子產品，台灣受到的衝擊也在增強。

不只台灣，日本產業也從中國外逃。日本在中國投資最高峰時期曾有兩萬五千家企業，現在剩下一萬九千家，約六千家已陸續撤出。而東協國家是台灣新南向的目標地區，部分台灣資通訊廠商也往當地設廠，這些國家能否順利承接中國移出的製造業？當中美貿易戰對抗升高，東協可否勝任戰略性平衡的角色並從中獲益？

中美大戰影響台灣未來，政府此刻對台商回流則有些過度樂觀的宣揚。有意參選總統的政治領袖們應該更認真地回應這個議題。

〈完整內容請見新新聞1681期〉