日中友好之際 賴清德訪日喊抗中

【文／潘彥瑞】

賴清德訪日，身分僅是「一介平民」，有二十二位國會議員親自到場交流，包含大咖級的首相安倍晉三胞弟岸信夫、人氣王小泉進次郎、執政黨代理幹事長萩生田光一等人，這麼多國會議員捧場，顯見賴經營日本曾經「下過苦功」。

22位日本國會議員到場相挺「平民」賴清德（前排右二）訪日。賴清德幕僚提供 分享 facebook

民進黨總統初選參選人賴清德五月八日訪問日本，臨出門前有媒體傳出他將在國外宣布退選。賴在機場笑說：「這應該是干擾吧。」隔天又有報紙刊出英派操作「滅賴三部曲」。

連著兩波話題，讓賴一到日本就被媒體圍繞。加上他招牌的清高眼神、溫和語調，媒體報導很自然呈現出一股「悲壯、受打壓」的氣氛。

日國會議員都能感受的親和力

賴清德第一個公開行程是在自民黨部旁的鰻魚料理店，和執政黨青年局長、幾位國會議員一起午餐。駐日代表謝長廷突然現身加入，記者們驚訝反覆追問的果然又是：「總統府有沒有給你壓力？」

賴訪日真正的高峰是這天下午，他走進日本國會眾議院議員會館，有二十二位議員親自到場交流。其中包含幾位政界大咖：首相安倍晉三的胞弟岸信夫、人氣王小泉進次郎、執政黨代理幹事長萩生田光一等人。這並不容易，雖然日本正值國會開議期間，大家都在東京，但賴的身分僅是「一介平民」，這麼多議員捧場，顯見他經營日本曾經「下過苦功」。

隔天賴清德專程跑到橫濱，財務副大臣鈴木馨祐陪著在選區趴趴走，他們去看知名的火車便當工廠、千年老神社跟庶民生活的商店街。參訪團還鑽進一個社區小型座談會，鈴木議員向鄉親介紹，台灣媒體來這麼多是「因為賴在台灣很受歡迎」。換賴清德拿麥克風，他說記者來很多是「因為鈴木議員長得帥」，翻譯講完現場哈哈笑響起掌聲。小地方看得到選舉出身的賴清德善捧人、會交朋友，日本議員開心得眼睛瞇成一條線。

〈完整內容請見新新聞1680期〉