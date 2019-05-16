民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

【文／晏明強】

儘管韓國瑜近日爭議不斷，民調支持度卻只有約等同調查誤差範圍的跌幅，韓流為什麼這麼強？除了藍營基本盤外，學者及柯文哲陣營分析，韓國瑜完全不同於傳統藍綠政治人物的接地氣風格，吸引了一群藍綠政黨都爭取不到、對政治極度冷漠的選民。

即使爭議不斷，韓國瑜（左）的民調支持度仍大幅領先藍綠白所有對手。攝影／林瑞慶 分享 facebook

從四月二十三日發表「五點聲明」引發黨內反彈後，高雄市長韓國瑜就衰事纏身。除韓粉四處開戰替他多方樹敵，韓妻李佳芬也捲入版稅糾紛，韓日前在議會詢答自經區規畫時，跳針回應「高雄要發大財」，更被綠營及網友嘲笑為「草包」。但即使爭議不斷，韓的民調支持度似乎未受影響，仍大幅領先藍綠白所有對手。

爭議不斷，民調跌幅仍在誤差值內

國民黨中央對韓表面說「目前不考量二○二○」，實際上卻極力施壓徵召他參選的操作手法雖頗有微詞，但黨務高層也清楚，韓流起落與國民黨選情休戚與共，韓國瑜若是聲勢重挫，國民黨明年恐怕也無望重返執政，「吳敦義以降的黨務幹部、藍營民代，沒有人希望韓流降溫。就算韓粉如何跋扈，為求二○年總統勝選，大家也都願意為大局忍耐。」一位資深黨務人士無奈地說。

幸好幾周來公布的各家民調數據，韓國瑜依然一枝獨秀。據透露，黨中央四月底完成的委外民調也顯示，當韓國瑜分別對上總統蔡英文、前行政院長賴清德，仍可大贏十五至十七個百分點；若台北市長柯文哲加入，戰局形成「三跤推」，韓的支持度依然居首，不管是對上柯、蔡或柯、賴，均領先第二名至少十七個百分點。

即使五月以來韓國瑜的負面消息大增，加上市長上任不滿半年，就顯露圖謀總統大位的野心，也讓不少中間及年輕選民失望，但《新新聞》、ＴＶＢＳ等媒體總統大選民調仍顯示，韓力壓群雄的態勢並未改變，只不過支持度略微下滑，領先黨內主要對手郭台銘及綠白人選的差距也有縮減的跡象。

〈完整內容請見新新聞1680期〉