《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

【文／紀淑芳】

根據《新新聞》、《風傳媒》最新民調，蔡政府施政分成一項一項看，民眾都沒有太過不滿意，包括台面上因《勞基法》二修被罵得很慘的勞動條件；但整體的滿意度數字還是不算漂亮。 儘管如此，蔡英文總統在競選上的民調仍有逐漸上升的趨勢，甚至與黨內挑戰者賴清德支持度已在伯仲之間。

民進黨總統初選延長賽，蔡賴各自使出渾身解數，競爭日趨白熱化，甚至屢有言詞交鋒、刀光劍影出現。

新民調蔡賴實力伯仲之間

五月中旬賴清德遠赴日本訪問，五天的鐵人行程意在一展其國際觀；蔡英文更是沒閒著，光是總統例行公務即天天滿檔，周末假日更展開馬拉松式的鄉親面對面行程，講話辛辣不少，凸顯「辣台妹」勢在必得的架式。

2020總統民眾支持意向 分享 facebook

回顧賴清德三月十八日無預警宣布領表參選總統時的聲明，他指出：「此時此刻面對二○二○年的困境，督促本人承擔責任的聲音更加強烈！」賴清德言下之意，唯有他代表民進黨出馬參選二○年總統，民進黨才有「力挽狂瀾」，乃至獲取最終勝選的機會。

不過，賴清德強調君子之爭的一人佛系戰法，對上蔡英文龐大軍團的大軍壓境，經過一、兩個月的交鋒對戰，從民意的趨勢上似已悄然出現變化。

根據《新新聞》、《風傳媒》委託台灣指標調查研究公司針對二○總統大選，在一九年五月六日至八日進行的支持度調查，在「三跤推」的情況下──民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲三方競選時，民眾支持度為：韓國瑜三一．五％、蔡英文二五．○％、柯文哲二四．一％、不投票／投廢票者有八．七％、未明確回答為一○．七％。

同樣是與韓國瑜、柯文哲競選時，若民進黨換上賴清德出征，三人選所獲支持度為：韓國瑜二九．一％、柯文哲二六．五％、賴清德二五．五％、不投票／投廢票者有八．九％、未明確回答為一○．○％。

〈完整內容請見新新聞1680期〉