林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

【文／呂紹煒、郭宏治】

為什麼中美雙方會有如此嚴重的貿易爭端呢？林毅夫說，表面上說是貿易問題，但貿易一定是雙贏，但現在顯然會讓雙方皆受害，川普為何還要打？林毅夫認為，這就是項莊舞劍，志在中國發展與進步這個「沛公」。

已故蘋果創辦人賈伯斯生前早已說過，蘋果產品的生產線不可能回到美國。達志影像 分享 facebook

「中美貿易戰會有反覆，我個人不會驚訝。」就在中國副總理劉鶴訪華府、美國對中國商品提高關稅至二五％當天，曾擔任世界銀行（World Bank）首席經濟學家、中國大陸具代表性經濟學家的林毅夫如此說。

美國舞劍，意在中國發展

為什麼不訝異？「貿易戰不是貿易的問題，貿易戰更多的是想給中國未來的發展製造障礙。」林毅夫說：「美國是項莊舞劍，意在沛公。」這個「沛公」就是中國的發展與進步，但他強調：「沒有任何一個國家會放棄自己發展的權利。」他也不認為貿易戰對中國經濟的影響會很大，即使貿易戰繼續，對中國經濟成長的影響頂多○．五個百分點，雖有損失但可消化。

林毅夫說，依照川普（Donald Trump）的說法，美國讓中國每年進口到美國超過五千億美元的商品，「說得好像是多大的恩惠一樣」，事實上，這些商品多是美國已經不生產的，即使不從中國進口，還是要由其他國家進口。川普祭出貿易戰，說是要讓「製造業回流美國」，但早在二○○八年金融海嘯後，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）就已經推動過製造業回流政策，當時歐巴馬還問過蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），蘋果產品的生產線是否可能回到美國？當時賈伯斯就已確定地跟他說不可能，因為要進行大規模的組裝、生產，一定要放在中國。

那為什麼中美雙方會有如此嚴重的貿易爭端呢？林毅夫說，表面上說是貿易問題，但貿易一定是雙贏，如果美國持續加徵關稅又擴大徵收範圍，結果只有兩個可能：一個是原來在中國組裝、生產的工廠遷移到其他國家，例如勞工充沛又仍低廉的越南，但不會遷移回美國；而且因為近年工資上漲快速，這種遷移在貿易戰發生前就已出現。第二個結果是所有中國商品加徵二五％關稅後變更貴了，結果美國消費者受害，他們必須支付更高的價錢。

〈完整內容請見新新聞1680期〉