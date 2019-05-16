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不平和的天安門：生而為人的選擇

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08新新聞

【文／郭宏治、呂紹煒】

從林正義、林正誼到林毅夫，從學運領袖到投筆從戎，這位出生宜蘭的台灣人，為追求「中華民族的偉大復興」，40年前的5月16日晚上「叛逃匪區」。 林毅夫到中國大陸的時機正是中共11屆三中全會剛開完，也是中美剛建交之際。他正好趕上中國的改革開放，成為中國第一批留學美國歸來的經濟學家，之後也是中國政府重要經濟幕僚。他自己覺得很幸運，見證了「所有發展中國家最好的時代」。

鐘鼎山林、人各有志，林毅夫表示他沒有愧對老師、朋友。攝影／郭宏治
鐘鼎山林、人各有志，林毅夫表示他沒有愧對老師、朋友。攝影／郭宏治
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一九七九年五月十六日夜裡，金門東北角的馬山發生了一件震驚台灣軍方的大事。在這個金門島防衛部隊最前哨的馬山，一位上尉連長游泳兩公里，投奔對岸的中華人民共和國。

這位當時二十七歲的年輕軍官叫林正誼，更早念大學時代的名字叫林正義，到了中國大陸後，他又改名叫林毅夫。

談叛逃〉鐘鼎山林人各有志

「林正義時代」，他在台灣已經是個小有名氣的人物。他在七一年進入台灣大學農工系，並擔任一年級學生代表會的主席。當時正值中華民國退出聯合國之際，林正義熱中學運。七二年寒假他赴成功嶺受訓時，決定轉到陸軍軍官學校念書。他當時說，美國總統尼克森（Richard Nixon）宣布要訪問中國大陸時，就決心要從軍報國，在成功嶺接受八周軍事訓練更強化他從軍的決心。這個符合蔣經國「吹台青」標準的宜蘭子弟，成了國府宣傳樣板，軍校畢業後被送到政大念企管研究所。

赴中國後，林毅夫更開展了傳奇的人生。他先在北大拿到經濟學碩士，後來進入美國市場經濟學重鎮芝加哥大學拿到經濟學博士，成了中國改革開放後第一批留美取得經濟學博士的「海歸派」；九四年他與張維迎等六人創辦北京大學中國經濟研究中心，成為中國政府重要的智庫，如今這個中心變成北大國家發展研究院。二○○八年，他更成為第一個來自開發中國家的世界銀行（World Bank）首席經濟學家，統領著一千位世銀的經濟學家。

〈完整內容請見新新聞1680期〉

專訪林毅夫：被通緝的經濟學家。攝影／新新聞編輯室
專訪林毅夫：被通緝的經濟學家。攝影／新新聞編輯室
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新新聞

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