【編輯室報告】重磅專訪：「叛逃」中國經濟學家林毅夫

【文／編輯室】 專訪林毅夫：被通緝的經濟學家。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

一九七九年五月十六日夜裡，金門東北角的馬山發生了一件震驚台灣軍方的大事。一位上尉連長「林正誼」游泳兩公里，投奔對岸的中華人民共和國，改名「林毅夫」。

五月十日，就在林毅夫「叛逃」至對岸將滿四十年前夕，《新新聞》總編輯兼總主筆郭宏治及《風傳媒》副總主筆呂紹煒採訪團隊，赴北京大學採訪這位曾任世界銀行首席經濟學家，目前亦是中國大陸具代表性的經濟學家。

《新新聞》採訪團隊赴北京大學採訪中國大陸具代表性的經濟學家林毅夫。攝影／張國雄 分享 facebook

專訪當天，也是中國副總理劉鶴訪華府、美國對中國商品提高關稅至二五％的同一天。中美貿易戰對中國乃至世界經濟的影響，舉世關注，在本期的重磅專訪中，林毅夫有深入的剖析。

反觀台灣這頭，也是五月十日這一天，總統蔡英文召開國安高層會議，針對美中貿易衝突對台灣與全球經貿可能造成的衝擊與因應，聽取相關部門簡報。蔡英文特地藉由會後記者會，凸顯「總統的日常」除了每日緊盯國際股匯市變化，並敦促各部會加速台商回流方案，一展她在國安外交主場的專擅。

根據《新新聞》最新民調，民進黨內的總統大位競逐，歷經一、兩個月的競爭，賴神已被小英追上，在對比式民調中，兩人實力旗鼓相當。此一民調趨勢對綠營總統候選人的後續協調，勢必造成一定影響，精彩內幕解析，請詳見本期《新新聞》。

〈完整內容請見新新聞1680期〉