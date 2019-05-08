林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

【文／李佳穎】

行政院通過《工輔法》修正案初審，遭環保團體批評是使農地違章工廠就地合法。不僅未設落日條款，只需繳納輔導金即可持續經營，民進黨立委林岱樺更提議刪除不得變更事業主體、負責人與合夥人及轉供他人設廠等四項限制，優良農地恐再陷炒地皮循環。

民進黨立委林岱樺力主政院版《工輔法》放寬多項限制。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

行政院長蘇貞昌駕駛「接地氣」的改革列車，經過民進黨立委林岱樺催足油門，已成為失速列車，將台灣的農地鑽得開腸破肚。行政院於三月底提出的《工廠輔導法》（《工輔法》）已遭環保團體批評是使農地違章工廠就地合法，而林岱樺又在初審過程中放寬多項限制，無疑是放任農地違章工廠占地為王。

減少政治衝擊，就地合法成共識

《工輔法》目前規定，二○○八年三月十四日以前設置的農地違章工廠都可以申請「臨時登記」（臨登），取得「暫時合法」的身分進入輔導期以待「正式合法」，至二○年六月二日以前都可以暫緩相關罰則。至今仍有七千家廠商辦理臨登，約有三萬家農地違章工廠應登記而未登記（未登）。

眼見期限將至，又與選舉撞期，不論朝野都希望減少政治衝擊。高雄市林園、大寮區的農地違章工廠密度不輸台中與彰化，自行政院公布修法版本後，該區立委林岱樺以兼顧全台農地工廠六十三萬勞工的權益為由，要求經濟部次長王美花與相關部會高層召開說明會，力保該區工廠生存，約有一千五百人參加。

行政院版以一六年五月二十日為度，納管過往既存的低汙染與中高汙染工廠，拆除此後新增的工廠。農地違章工廠若在修法兩年後申請納管，三年內提出工廠改善計畫，十年內取得「特定工廠登記」（特登），變更為「特定目的事業用地」，且能申請土地與建物合法，遂成為合法工廠。

〈完整內容請見新新聞1679期〉