索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

【文／林廷輝】

自巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多等國與我斷交後，索羅門群島就成為中國凌遲蔡英文政府的首要目標。而索國所屬的次區域組織成員國，都從中國獲取資金，大力發展經濟與基礎設施建設，這讓次區域內唯一不是中國邦交國的索羅門群島感到不安。

蘇嘉瓦瑞（前左）有意轉向北京，如果小英想找美、澳洲幫忙可得三思。總統府提供 分享 facebook

第四度當選索羅門群島總理的蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），可說是索國政壇上的九命怪貓，曾經擊敗前總理里尼（Snyder Rini），也獲得里尼的支持，再度當選總理。

政治上挺台北，經貿上卻貼北京

二○○六年五月擔任總理之前，索國發生暴動，蘇嘉瓦瑞當年就曾說過考慮與中國建交，不過由於台灣大力投入資源維護索國邦交，因此一直維持邦交關係至今。索國在一九七八年獨立，台索兩國自一九八三年建交以來邦誼已達三十六年。巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多等國與我斷交後，索羅門群島就成為中國凌遲蔡英文政府的首要目標。這些國家的共同特徵都是：與台灣關係雖然長久，但之前也並非沒有與台灣斷交過。

雖然中國羞辱台灣外交，台灣民眾多數感到憤怒，不過對這些邦交國的離去卻感到麻痺。外交工作人員則精神頗受壓抑──不斷在外交戰場上受到炮擊，但無法以重拳還擊。

蘇嘉瓦瑞有意轉向北京，如果台灣因此找上美國及澳洲幫忙，想藉他們之力維護索羅門群島的邦交關係，那將會是「敲錯了門，請錯了神」。這一切都要從蘇嘉瓦瑞過去的背景談起。

〈完整內容請見新新聞1679期〉