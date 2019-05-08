英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

【文／胡宥心】

羅文嘉為了重拾社會對民進黨的信任，同時要撫平基層對總統提名零進度不滿，給出一個初步的時間點。卓榮泰看完後，決定在草案上押上明確的民調時程，他自認這樣做對蔡英文聲望是好的，不料竟引發軒然大波。

羅文嘉的提名進度計畫讓他成英派箭靶。攝影／柯承惠 分享 facebook

民進黨總統提名初選時程，黨中央五月一日提出草案，擬在五月底完成民調，六月五日提出總統人選。

未料，此案在中常會上遭到中常委大反彈。英系立委陳明文首先發難，痛批秘書長羅文嘉強押日期又提前洩漏時程給媒體是「陷小英於不義」，還批道：「現在民進黨變成黨主席制？還是秘書長制？就你羅文嘉說了算？」羅文嘉也不客氣反嗆：「出去外面講。」中常委陳菊、管碧玲也不滿初選時程提前外洩，質疑黨部不尊重中常委。

總統府與綠營中央互信薄弱

「如果組織部提出的時程草案不提前外洩，這份草案一定會在中常會上胎死腹中，哪有機會被外界知道？」知情人士透露，中常會前各派系已經在群組醞釀反對這項提案，中常會上的爭執只是意外擦槍走火，但內部爭吵對外公開，也透露民進黨初選的隱憂──本來互信就已薄弱的總統府與民進黨中央，經此一事後，府、黨關係更加如履薄冰。

據悉，黨中央擬出這份初選時程時並未知會過總統府，且蔡英文團隊一直不希望有時程。最後時程提早外洩成了導火線，點燃英系與黨中央戰火。陳明文與羅文嘉在會上大吵，常會後立刻被各派系轉述出去。

當晚，民進黨立委王定宇也在談話節目中點名批評羅文嘉：「不同意見就叫打壓？」「民進黨請秘書長來是做事情，不是來鬧事情的。」一場初選變成黨中央、英系海派（林崑海）戰爭，在信賴幾乎決裂的狀態下，民進黨如何走完這場初選？

〈完整內容請見新新聞1679期〉