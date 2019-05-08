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罷工若衝擊營運 長榮航：停年終不加薪、禁員工優待票

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14新新聞

【文／晏明強】

雖然韓營不認為「備詢跳針」影片，會傷害韓國瑜的高支持度。但一位輔選經驗豐富的國民黨黨務要角認為，庶民語言再厲害，也不能長久撐人氣，韓還是得拿出實際政績，否則不但市長很難做好，取總統大位更是奢望。

韓國瑜（前左）在市議會的表現，讓藍營支持者相當擔心。高雄市政府提供
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「現在什麼年代了還高高在上，一個工廠申請八年，八年抗戰都打完了。」高雄市長韓國瑜四月三十日在馬英九基金會舉辦的重振台灣競爭力研討會上，批評政府官員站在金字塔頂端的官僚心態。一句簡單到位的庶民式嘲諷，為嚴肅的會場激起一陣哄笑。

這種庶民語言加上接地氣的作風，被公認是韓國瑜能當選高雄市長、創造高人氣韓流的關鍵。

網路瘋傳黃捷質詢跳針影片

不過，一位在場聆聽韓演講的藍營人士卻直言，韓用風趣言詞凸顯出問題，讓大家很有共鳴，但要如何解決問題、有什麼具體做法，其實他都沒講。去年選前韓只需讓選民聽得爽，願意投他一票即可，但現在他是高雄市長，更可能代表國民黨選總統，「這一套，還管用嗎？」

只是在韓營及韓粉眼中，管不管用的重點不是講話有沒有料，而是持續火熱的輿論關注及網路聲量。就算韓在研討會沒多談他力推的自由經濟貿易區（自經區），但藉由「征服宇宙」的發言，仍讓外界討論焦點全聚焦在他一人，連台北市長柯文哲都來湊熱鬧笑問韓：「是看了哪本漫畫？」

同樣的邏輯，五月三日韓國瑜在高雄市議會總質詢，被時代力量市議員黃捷詢問自經區具體規畫時，不斷跳針回應「高雄要發大財」的風波，讓韓飽受綠營及網友「口號治國」、「草包」的譏諷，猛翻白眼的黃捷還因此一夕爆紅。儘管如此，韓營並不認為這對韓的高支持度會有什麼損傷。

〈完整內容請見新新聞1679期〉

藍綠‧內戰‧分裂。攝影／新新聞編輯室
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