【編輯室報告】自經區發大財

【文／編輯室】 藍綠‧內戰‧分裂。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

當全球多預期中美貿易戰即將步入尾聲之際，美國總統川普（Donald Trump）突然宣布，將對兩千億美元中國進口商品提高關稅。一夕間，全球各市場的樂觀氣氛消失了。中美貿易戰何時可以稍歇，充滿著不確定。

貿易戰的發展當然對台灣有影響，其中一個相關議題是最近很熱門的自由經濟貿易區。

高雄市長韓國瑜宣揚要設自經區，但在議會答詢時講不出一句有關自經區的具體內容，只會重覆「高雄要發大財」。

韓國瑜宣揚要設自經區，但在議會答詢時講不出一句有關自經區的具體內容。攝影／林瑞慶 分享 facebook

接著總統蔡英文又補一槍。她在臉書上發文說：「不能讓『台灣貨』和『中國貨』分不清楚，就是我們反對『自經區』的原因。」她說，若讓「中國貨」在「自經區」轉手變成「台灣貨」，會將台灣置於美國報復的風險。

假設藍綠兩黨出線的總統候選人正好是蔡英文與韓國瑜，他們在辯論會上會怎麼辯論自經區問題？除了蔡、韓，還有一個剛去白宮見了「老朋友」的郭台銘，川普有沒有告訴他，若讓ＭＩＣ在自經區貼個牌變成ＭＩＴ再出口到美國，美國會不會報復台灣？另一個商學院教授參選人朱立倫，又怎麼分析自經區對台灣的利弊？

不過，藍綠都為總統初選搞到黨內快分裂了，參選人多沒空談「自經區」這種「實事」──何況比起「人進來，貨出去，發大財」，「自經區」這話題實在太不令人亢奮了。

〈完整內容請見新新聞1679期〉