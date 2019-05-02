總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

【文／黃琴雅】

郭台銘與蔡衍明都是霸氣總裁，不過，打從宣布參選總統後，郭台銘似乎「柔軟」了許多，臉書粉專與談話間多了妻女、母親，溫情許多。只是旺董「不能讓別人欺負自家人」的個性，且堅定挺韓，兩位首富應該還是會持續對立。

蔡衍明挺「韓」不遺餘力，也不容「自家人被欺負」。攝影／柯承惠 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘為表達參選總統的決心，有可能在六月的股東會上宣布交棒。另一方面，他與旺中集團總裁蔡衍明的恩怨情仇卻愈見檯面化。

挺韓批郭，旺中媒體態度鮮明

《蘋果日報》引述臉書粉專「消滅旺中的八十七種方法」內容報導，直指旺旺集團拿了中國政府的補助款，十一年間收了一五二億元新台幣，旺旺二○一七／一八年財報則拿了二十一．八億元新台幣（四．七七億元人民幣），達到最高峰。旺旺集團反擊說，這是中國各地政府為招商引資的補助款，還要對《蘋果日報》提告。

接著隔天，《中國時報》頭版頭大篇幅報導台商收受中國政府補助款的狀況，大標還衝著鴻海而來。報導指出鴻海集團在中國Ａ股掛牌的工業富聯（ＦＩＩ）與在香港掛牌的富智康兩家，分別在一八年拿到中國政府補助四．九三億元及四．四八億元人民幣，合計約九．四一億元人民幣（約四十三億元新台幣），直指鴻海是中國補助款大戶，並連續兩天指名鴻海收受高額的中國補助款。這篇報導立刻引發立委質疑鴻海集團董事長郭台銘參選總統的正當性。

郭台銘與旺蔡衍明兩個台灣前後任首富的「戰爭」，全因總統大選而起。蔡衍明力挺高雄市長韓國瑜選總統，已是眾所皆知，他運用中天電視台、《中國時報》等強力拱韓，打造韓成為「民族救星」。郭台銘表露參選總統意願後，氣勢躥升之快，差點凌駕韓，讓旺中頗為關注。

〈完整內容請見新新聞1678期〉