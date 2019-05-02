「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

【文／張家豪】

四月底高雄鳳山挺韓大會，延續選前韓國瑜造勢的基調，出席韓粉依舊熱情高昂，不斷高聲大喊：「韓國瑜選總統！」但現場年輕面孔少了，以中老年人居多。最高峰至多六、七千人出席，跟選前韓造勢動輒五萬到十萬人潮有相當落差。韓粉變少了嗎？

韓國瑜（中）4月26日赴龍成宮為媽祖祝壽，並與民眾一同沿著五甲路踩街祈福。攝影／林瑞慶 分享 facebook

「我永遠不會忘記韓國瑜高喊：『民進黨又不是高雄人的爸爸，為什麼每次要投他。』我直接從座位上彈起來，把小國旗揮得噴出去。」一位去年曾擔任高雄市長韓國瑜出席造勢活動的護衛隊成員，選舉時出錢出力，堪稱大韓粉的高雄市民王榮復（化名），卻沒有出席四月二十七日由韓粉自發舉辦、拱韓選總統的「歡樂感受新台灣」誓師大會。

挺韓大會年輕面孔少了人也稀疏了

二十七日在高雄鳳山舉行的這場挺韓大會，延續選前韓國瑜造勢的基調，包括大量歌舞營造同樂會氣氛，還有發放國旗重現旗海。台上主講者除了強調韓「一人救全國」、批評民進黨執政，還多了攻擊郭台銘及國民黨卡韓等話題，結合韓近日涉及的四千萬元競選經費、版稅等爭議，極力營造韓國瑜是被打壓、抹黑的「受害者」形象。

出席韓粉依舊熱情高昂，不斷高聲大喊：「韓國瑜選總統！」韓國瑜從步入旁邊舉行的全國重機大會師，還有轉場到挺韓大會場時，韓粉都擠得水泄不通，確實重現選前三山造勢的景象。但這恐怕已非全貌，在活動現場實際走一圈，會發現年輕面孔少了，以中老年人居多。

二十七日在鳳山的活動場地，選前也曾舉辦韓國瑜三山造勢後的第一場造勢，當時出席人群塞滿跨馬路的兩邊廣場，這次人數僅覆蓋其中一個廣場的二分之一，人潮也較為稀疏。地方人士粗估最高峰至多六、七千人出席，跟選前韓造勢動輒五萬到十萬人潮有相當落差。

〈完整內容請見新新聞1678期〉