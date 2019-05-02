韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

【文／晏明強】

未來兩個月，國民黨總統提名初選，韓國瑜、郭台銘對決已成定局。 4月30日韓國瑜與國民黨主席吳敦義會面，雖然韓仍堅持「沒有辦法參加黨內現行總統初選機制」，但也鬆口說：「如果黨中央或中常會有其他方式或各種安排，韓國瑜予以尊重。」等於是同意被動納入新版初選民調。 多份民調均顯示，韓國瑜支持度仍然領先群雄，但已出現下跌；相對的，郭台銘接地氣程度遠遜韓國瑜，短期內很難扭轉民調劣勢。

郭台銘背後神祕的輔選團隊已引發黨內許多人好奇打探。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

國民黨總統初選紛擾不休，在歷經鴻海董事長郭台銘參選震撼，到高雄市長韓國瑜發表「五點聲明」後，黨內競爭更隱然升級為內鬥，導致韓、郭民調支持度都重挫，反讓台北市長柯文哲成了最大受益者。

國民黨中央為了息紛止爭，四月二十四日中常會火速達成共識，將於五月八日另訂《總統提名特別辦法》，以全民調方式取代現有民調、黨員投票七三比初選機制，預計六月底、七月初執行民調作業產生提名人選。黨主席吳敦義也裁示，要把「主動參與初選者」及「被動有意參選總統的人」全部納入，新辦法也不用經過領表、登記、黨員連署等程序。

五點聲明讓藍營基層幾乎分裂

四月三十日韓國瑜與吳敦義會面，雙方達成四點共識。雖然韓仍堅持，身為高雄市長肩負高雄市民的期待，「我沒有辦法參加黨內現行總統初選機制。」但韓也首度鬆口說：「如果黨中央或中常會有其他方式，或各種安排，甚至民調，他予以尊重。」韓的說法等同被動接受納入新版初選民調，未來兩個月，韓、郭對決已成定局。

從四月十七日郭台銘宣布參選至今，多份民調均顯示，韓國瑜支持度仍然領先群雄，郭台銘則緊追在後，兩人都能勝過柯文哲、總統蔡英文以及前閣揆賴清德。只不過四月二十三日韓國瑜發表五點聲明，引爆排山倒海的負評，擁韓、反韓對抗急遽升高，藍營基層幾已實質分裂。

〈完整內容請見新新聞1678期〉