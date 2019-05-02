【編輯室報告】賣菜郎與總裁的戰爭

【文／編輯室】 韓國瑜硬是要到「被動」參選。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

全台首富郭台銘宣布選總統，已經夠另類了，不料出了一個更另類的韓國瑜。

為明問鼎之志，韓國瑜不惜得罪黨內同志，把前總統、現任主席、副主席都罵到了，也引發藍營基層的馬迷與韓粉網內互打。在同一時間，大批瘋狂韓粉又在他一戰成名的高雄鳳山集會，高聲支持「韓總統」。

韓國瑜不怕引起黨內紛擾，也不擔心參選總統讓高雄再度由藍天變綠地。而這個奇招最終也讓他遂其所願──「被動」角逐國民黨黨內總統提名。

郭台銘布參選以來的步調顯得很有節奏，顯然是有備而來。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

這麼另類而激烈的政治手法，是國民黨這個百餘年老店首見。當年非主流派、新國民黨連線鬥李登輝，相形之下都像「君子之爭」。

韓國瑜自信他的超高人氣是國民黨中興所需。不過，這麼激烈的動作也為國民黨帶來裂痕，從中央到基層都被韓流掃到。若韓國瑜不能一統國民黨江湖，黨內分裂將影響到國民黨與黨外對手的競爭能力。民調顯示，韓國瑜對民進黨的蔡英文、賴清德領先幅度略降低了，同時也讓想學習織田信長奇襲戰術的柯文哲有機可乘。

而另一方面，郭台銘布參選以來的步調很有節奏，顯然是有備而來。離六月底、七月初國民黨進行民調還有兩個月，郭台銘會怎麼運用他深厚的資源來打這場選戰？

賣菜郎與總裁的戰爭輸贏還未定，藍白綠的逐鹿勝負也還未知。

〈完整內容請見新新聞1678期〉