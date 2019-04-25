少年吔瘋媽祖 為何廟會活動成為年輕人的時尚潮流？

【文／賴昱伸】

近年來不管是白沙屯媽祖進香、大甲媽祖遶境進香、北港迎媽祖、東港及小琉球迎王、艋舺青山王遶境……，各種廟會活動，擺脫過去阿公、阿嬤才參加廟會的印象，愈來愈多二、三十歲的年輕人投入。年輕一代為什麼會熱情參與廟會活動？

鴻海董事長郭台銘說媽祖要他出來為台灣人民做點事，不久旋即宣布參與國民黨總統初選。一時之間，「媽祖」似乎成為政壇關鍵字，不過「瘋媽祖」其實已經悄悄成為一種全民運動。

「我明年也想要去參加媽祖進香！」原本人生跟廟會活動八竿子打不著的黃囿佑（化名），突然有感而發地說，並且開始積極詢問友人關於進香的相關事宜。

進香成為一生必須完成的大事

今年三十多歲、從事媒體業的黃囿佑說，他過去對於廟會活動相當陌生，對於民間信仰也僅止於逢年過節回到家鄉時，陪母親去拜拜。進香對他來說相當遙遠，好像是跟老一輩比較有關係。為何突然會對進香活動產生興趣呢？黃囿佑說，因為這幾年來媒體密集地報導各種廟會活動，加上身邊有不少年齡相近的友人紛紛參與進香，也在社群媒體上發表各種照片以及參加心得，讓他不禁覺得心癢癢的。

媽祖遶境堪稱是台灣的宗教盛事之一，年年都吸引許多信眾和白沙屯媽祖一同徒步出發。攝影／賴昱伸 分享 facebook

「參與遶境進香，好像是台灣人一生必須完成的一件大事。」黃囿佑說。

黃囿佑並不是一個特例。只要有留意廟會活動就不難發現到，近年來不管是白沙屯媽祖進香、大甲媽祖遶境進香、北港迎媽祖、東港及小琉球迎王、鹽水蜂炮、內湖及社子夜弄土地公、艋舺青山王遶境……，各種廟會活動，不管參與者或旁觀者，都擺脫過去阿公、阿嬤才參加廟會的印象，愈來愈多像他這樣二、三十歲世代的人投入廟會活動。

〈完整內容請見新新聞1677期〉