民進黨初選：蔡英文高舉國家安全 確立領導核心優勢

【文／古明仁】

蔡英文陣營一開始就希望不要進行黨內初選，但賴清德堅持走完初選程序，讓蔡賴配的協調很難進展，現在民進黨內也少有獨立超然的大老可以出面協調。至於堅持走完初選的賴清德，對民調如何進行並沒有太多意見。

四月十九日總統蔡英文赴宜蘭蘇澳與民眾座談，她談到民進黨總統黨內初選議題，媒體報導蔡英文當時表示拒絕民調。總統府當天下午立即澄清，認為這是斷章取義，蔡英文說的是，「民調蔡英文不會輸啦，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了啦。」

到底蔡英文反不反對民調？其實蔡陣營一開始就希望不要進行黨內初選，而是直接徵召蔡英文代表民進黨參選。蔡英文方面的理由就如她自己所說的，擔心黨因為初選對立分裂。蔡英文認為，若黨分裂影響到民進黨政權，也會危及國家安全。

總統府澄清，蔡英文並未拒絕民調，只是不想黨內分裂。攝影／柯承惠 分享 facebook

在蔡英文堅持下，黨內協調小組就努力往蔡賴配的方向推動，不過賴清德堅持走完初選程序，讓蔡賴配的協調很難進展。過去民進黨內還有「大老」可以協調黨內問題，但現在少有獨立超然的大老可以出面協調蔡賴。據瞭解，英派高層也曾拜託林義雄出馬與賴清德溝通。

賴清德參選後，挺英派一直很不滿黨主席卓榮泰因沒料到會有人出來與小英競選，而將初選時程安排太早。然而，一位瞭解當初安排初選時程的黨政人士卻指出，當時初選時程，是由立法院長蘇嘉全主持的選舉對策委員會安排，而且原本提議的時程還更早，原因就是希望早一點確定蔡英文順利出線。

〈完整內容請見新新聞1677期〉