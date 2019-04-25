買鴻海盯九周KD 別單押郭董選總統行情

【文／林哲良】

相較於基本面、消息面，對小股東而言，從技術面切入，或許更容易掌握鴻海股價變化。就歷史經驗歸納，大型權值股波段股價漲跌，往往與九周ＫＤ值的上下與相對高低位置有高關聯性，依此操作，根本毋須理會郭董選不選總統。

對許多衝著郭台銘三個字而買進鴻海股票的小股東而言，最在意的恐怕不是鴻海董事長郭台銘能否順利通過國民黨初選，並且在二○二○年總統大選中拿下總統的寶座，而是鴻海的股價何時能重回兩百元大關，了卻他們多年的一樁心事。

兩百元的郭董保證至今未兌現

二○一六年六月二十二日鴻海舉行股東會，小股東要董事長郭台銘多保重，好讓鴻海股價能重新站上兩百元。面對小股東的關愛，郭台銘立即熱情回應：「沒做到兩百元，我絕不退休！」從此「兩百元何時來」便成為鴻海股東會每年上演的「插曲」。

對許多小股東而言，最在意的仍是鴻海股價何時能重回兩百元大關。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

鴻海的小股東對郭參選懷著不安與期待。不安的是，在郭台銘全心全意投入公司經營快三年的狀況下，鴻海股價不但摸不著兩百元的邊，而且仔細算一算，鴻海股價停留在百元以下的時間，比站上百元以上的時間還久。倘若郭台銘蠟燭兩頭燒，小股東不免擔憂，此舉對鴻海股價「弊大於利」。

郭台銘因為收購日本老牌企業夏普（Sharp），而讓他在日本享有相當高的知名度。日本媒體也因「愛屋及烏」，經常報導、分析鴻海集團或郭台銘的動態。

針對郭台銘宣布競選總統，《日本產經新聞》分析，在鴻海的支援之下，夏普的經營重建之路過往一直十分順利，但在中國經濟成長減速的同時，也為夏普的未來畫上一抹衰退的陰影。如今郭台銘出馬參選總統，對夏普來說不是更難加分嗎？

〈完整內容請見新新聞1677期〉