郭台銘挑戰總統大位四大關卡 全球最擔心「中國因素」

【文／黃琴雅】

鴻海集團主要代工廠都設在中國，外界不免質疑郭台銘會被中國「綁架」或有「利益衝突」。甚至中國工廠內還設有共產黨的支部，將讓他無法中立地面對兩岸問題。尤其鴻海持股八成的ＦＩＩ還在中國掛牌，等於受到中國牽制。

鴻海集團董事長郭台銘這位霸氣總裁要跨界選總統，為資本市場與政治圈投下一顆震撼彈，也讓原已激烈的總統大選更熱鬧。

做為全球代工龍頭大廠，企業版圖橫跨亞、非、歐、美四大洲，郭台銘舉動備受全球關注，各國媒體無不競相報導。

連蘋果執行長都親自致電關心

美國ＣＮＮ、《彭博》（Bloomberg）、《日本時報》（The Japan Times）都在郭台銘宣布隔天，就以「海洋女神（媽祖）指示郭台銘參選」為題報導他的參選。

鴻海集團董事長郭台銘要跨界選總統，為資本市場與政治圈投下一顆震撼彈。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

另外，《日本經濟新聞》認為，郭台銘參選總統會對鴻海經營造成影響。英國《金融時報》（Financial Times）也以「台灣破壞之王（Taiwan's disruptor-in-chief）投身政治」為題寫了一篇報導。美國《財星》（Fortune）雜誌以「台灣川普？」為題，點出郭台銘的兩大難題：一是面臨超人氣高雄市長韓國瑜挑戰，一是鴻海在中國有很多工廠。

連在宣布參選前，蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）都還親自打電話給郭台銘求證事情真偽，顯見郭董在國際上的動見觀瞻。

據瞭解，郭台銘在一六年十一月美國總統川普（Donald Trump）當選當天晚上，立刻召集高階主管開會，討論若他二○二○選總統，鴻海各部門如何因應。當時他就已經動了想選總統的心了！

〈完整內容請見新新聞1677期〉