韓國瑜痛批吳馬權貴密室協商幕後祕辛

【文／晏明強】

4月23日，高雄市長韓國瑜發表五點聲明，表明不參與初選，批判政治權貴密室協商，又說自己要「對中華民國的發展及守護，我願負起責任」。 韓國瑜向黨中央明確傳達訊息：只願被徵召選總統。眼見隨著郭台銘參選，而將整合完成的國民黨總統選舉布局又陷混亂，藍營支持者再度陷入焦慮。韓國瑜的聲明，更讓吳敦義「郭台銘選總統、韓國瑜全力輔選衝國會過半」的如意算盤打不響。國民黨的韓郭勝選雙箭頭也變成了「有你無我」的零合之爭。

鴻海董事長郭台銘四月十七日正式表態參選總統，對當時正考慮是否停辦初選，徵召高雄市長韓國瑜，卻又苦腦如何安撫前立法院長王金平、前新北市長朱立倫的國民黨主席吳敦義來說，要初選、不要徵召的郭台銘參戰，不但藍營多了把勝選利劍，也讓提名僵局出現解套契機。

郭台銘「快速通關」地取得國民黨總統初選參與資格。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

不過，四月二十三日韓國瑜發表五點聲明，強調：「此時此刻，我無法參加現行制度的初選。」但同時又說：「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。」明確向黨中央傳達，只要徵召，他願意出戰的訊息。韓的表態除顯露他有爭取總統大位的意圖，又把難題丟回黨中央，提名爭議依然無解。

韓五點聲明讓藍中央再度頭痛

從吳敦義的立場思考，韓雖是當前藍營勝算最高的人選，但他才上任高雄市長四個月，選總統的正當性不足，韓之前也一直講「二○年總統大選，目前不再考量之內」。四月九日訪美前，韓還傳了一則簡訊給國民黨秘書長曾永權，明確表達對參加黨內初選「沒有任何規畫」。

若國民黨為求勝選須請韓出征，就只有停辦初選直接徵召一途，但這勢必面臨朱、王對遭剝奪參選權利的責難，這般難以兩全的困境，即使精明如吳敦義也被折騰得苦不堪言。

據瞭解，郭台銘決定投入黨內初選，確實讓吳敦義喜出望外。他認為，郭參戰不但使人選產生回歸初選制度，也可讓飽受勸進壓力的韓國瑜能順勢下車。因此才會透過頒發榮譽狀，火速確認郭的資深黨員身分。

〈完整內容請見新新聞1677期〉