【編輯室報告】不按常理出箭的后羿

【文／編輯室】

台灣首富郭台銘宣布參與黨內總統初選，國民黨主席吳敦義終於接到天上掉下來的大禮。不過，這個大禮沒讓國民黨高層高興太久，黨內人氣王韓國瑜又開始讓他們傷腦筋了。

郭董參選的訊息傳出，當時在美國訪問的韓國瑜、李佳芬夫婦先是覺得壓力減輕而「非常開心」，不料開心沒多久便轉變成遭「背後開槍」的錐心之痛，深覺是遭黨內老太陽們密室密謀出賣。於是韓國瑜回國後發表聲明，表明不參與初選，又說自己「對中華民國的發展及守護，我願負起責任」。很明顯的，韓國瑜是在向黨中央明確傳達一個意圖：徵召他參選總統。

韓國瑜憑藉的是高人氣，有一群激昂的韓粉支持。韓流左嗆吳敦義、馬英九等老太陽，右批郭台銘。這種民粹味道十足的戲碼，發生在逾百年老店國民黨中，實在有點違和。

韓國瑜很明顯是在向黨中央明確傳達一個意圖：徵召他參選總統。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

不過時代變了，選民變了，政治明星也變了。百年老店的政治菁英都練就了深厚的政治城府，但老太陽多還依著舊政治遊戲規則運作，恐怕難算計到城府一樣深的后羿會不按常理射出利箭。

韓流擋得住霸氣總裁的總統路嗎？即使擋不住，郭台銘要成為「台灣川普」還有好多道關卡要過：他主要基地在中國的龐大事業，在他的政治路上會是資產或負債？即使對「郭總統」是資源，對台灣呢？那是隻會發放全民兩岸和平「股利」的金雞母，還是會被北京掐住雞脖子？

〈完整內容請見新新聞1677期〉