韓流入美推九二老調 卻難說服老美

【文／張家豪】

已被視為藍營總統選戰強棒的韓國瑜，赴美演說內容也引起美方關切，韓以延續馬政府承認九二共識、維護兩岸和平為美中台三方最大利益的主軸，被質疑不能切合台灣承受北京強大統戰威脅、經濟太過傾向中國的現狀。

韓國瑜在美推銷九二共識，被認為忽視時空改變。高雄市政府提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜四月十日到十八日訪問美國，除了東西岸華僑對韓的熱烈支持引話題，外界也關注他在哈佛大學（Harvard University）費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies），及史丹佛大學（Stanford University）演講後，美方如何看待韓國瑜對台美中關係的看法。

但與會美國學者指出，十年間台海情勢大不同，韓若要競選總統，堅守九二共識之餘，必須對如何因應美遏制中國之勢，提出更清楚的應對論述。

指出兩岸不好會拖累美國

韓國瑜針對兩場演講安排不同內容，哈佛演講著重闡述其兩岸政主張，從台灣做為貿易導向地區，恐被邊緣化切入，指出台灣領導人最大挑戰是維護台海和平穩定。再引出民進黨執政導致台海可能爆發衝突，藉此再次重申「九二共識、一中各表」，「雖然有人說北京並不承認一個中國各自表述，但在國民黨執政八年裡，北京沒有拒絕和我們互動交流。」韓國瑜指出。

談到台美關係，韓國瑜強調美國是台灣重要盟友，但仍意有所指表示，不能因為我們無法妥善處理兩岸關係問題，拖累美國盟友。

韓國瑜在史丹佛大學的演講，試圖進一步為其親中主張找到正當性，他拋出「黨奴」、「黨僕」一詞，指台灣因政治人物似乎將自身黨的利益置於公眾利益之上，政黨惡鬥導致經濟停滯不前，明確指出統獨立場就是鬥爭原因之一，「我們的民主就已經成為極端意識形態的禁臠。」

〈完整內容請見新新聞1676期〉