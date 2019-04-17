六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

【文／李若冰】

清華大學教授接連遭學生舉報，鼎盛的告密風氣宛如文革回潮。百年前五四運動發源地的北京大學，不再有自由開放的學風，警車可以自由進入校園盤問師生，最高學府進入戒嚴。為什麼會變得如此？

北京大學百年前自由的學風不再，如今警車可堂而皇之地進出盤問師生。本刊資料 分享 facebook

飄著飛絮的北京暮春，大學校園接連發生「抓耙子」事件。大學生舉報大學教授，教授動輒受到停課、停職或解聘等處分，置身扭曲和危險的校園環境，鼎盛的告密風氣宛如「文革回潮」。

學生舉報教授，整肅風氣遍地開花

中國清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，遭到校方撤職和停課處分；清華大學馬克思主義學院副教授呂嘉日前被學生舉報「反黨違憲」，清華大學紀委已啟動調查。

不只是清華大學的校園，這股整肅風氣也在全中國遍地開花。北京師範大學副教授史傑鵬被指「逾越意識形態管理紅線」、重慶師範大學副教授譚松「調查川東土地改革暴行」、武漢中南財經大學副教授翟桔紅「批評廢除國家主席任期限制」、北京建築工業大學副教授許傳青稱讚「日本建築比中國優秀」，竟惹上麻煩，類似案例族繁不及備載。

中共總書記習近平上台後，這種「不准妄議中央」，只許照本宣科、官方說套話，鸚鵡學舌背誦央視《新聞聯播》的現象變本加厲。習近平上個月在北京主持學校思想政治理論課的教師座談會時，表明思政課要「從學校抓起、從娃娃抓起」。

〈完整內容請見新新聞1676期〉