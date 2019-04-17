親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

六四30周年前夕 清大掀文革風、北大警車出入如戒嚴

2019-04-17 17:12新新聞

【文／李若冰】

清華大學教授接連遭學生舉報，鼎盛的告密風氣宛如文革回潮。百年前五四運動發源地的北京大學，不再有自由開放的學風，警車可以自由進入校園盤問師生，最高學府進入戒嚴。為什麼會變得如此？

北京大學百年前自由的學風不再，如今警車可堂而皇之地進出盤問師生。本刊資料
北京大學百年前自由的學風不再，如今警車可堂而皇之地進出盤問師生。本刊資料
分享

飄著飛絮的北京暮春，大學校園接連發生「抓耙子」事件。大學生舉報大學教授，教授動輒受到停課、停職或解聘等處分，置身扭曲和危險的校園環境，鼎盛的告密風氣宛如「文革回潮」。

學生舉報教授，整肅風氣遍地開花

中國清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，遭到校方撤職和停課處分；清華大學馬克思主義學院副教授呂嘉日前被學生舉報「反黨違憲」，清華大學紀委已啟動調查。

不只是清華大學的校園，這股整肅風氣也在全中國遍地開花。北京師範大學副教授史傑鵬被指「逾越意識形態管理紅線」、重慶師範大學副教授譚松「調查川東土地改革暴行」、武漢中南財經大學副教授翟桔紅「批評廢除國家主席任期限制」、北京建築工業大學副教授許傳青稱讚「日本建築比中國優秀」，竟惹上麻煩，類似案例族繁不及備載。

中共總書記習近平上台後，這種「不准妄議中央」，只許照本宣科、官方說套話，鸚鵡學舌背誦央視《新聞聯播》的現象變本加厲。習近平上個月在北京主持學校思想政治理論課的教師座談會時，表明思政課要「從學校抓起、從娃娃抓起」。

〈完整內容請見新新聞1676期〉

蔡賴延長賽，小英想以戰逼和賴神？攝影／新新聞編輯室
蔡賴延長賽，小英想以戰逼和賴神？攝影／新新聞編輯室
分享

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

相關新聞

蔡賴僵局 小英想以戰逼和賴神 綠憂不論誰出線大選都輸

2019-04-17 17:12

粉絲網路亂「黑」 小英、賴神想喊停卻成口水戰

2019-04-17 17:12

沒太陽花助攻又碰上韓流 民進黨要保立院多數陷苦戰

2019-04-11 10:40

羅文嘉改民進黨的民調 但初選民調卻訪不到年輕選民

2019-04-17 17:12

韓流入美推九二老調 卻難說服老美

2019-04-17 17:12

【編輯室報告】英德大戰與藍色奇兵郭董

2019-04-17 17:12

【編輯室報告】內鬥中的兩黨都在喊團結

2019-04-11 10:40

英德開戰 小英不怯戰、賴神要速戰速決

2019-04-11 10:40

邱太三關說案內幕 高檢署神祕調查報告害他丟官

2019-04-11 10:40

郭台銘不選 藍基層集體焦慮 韓國瑜將被迫當母雞？

2019-04-11 09:15

就職百日至少10項有感政績 盧秀燕：只要好好做 民眾會看得懂

2019-04-11 09:08

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59

假如賴清德真的贏了初選

2019-04-03 08:59

新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

2019-04-03 08:59

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 08:59

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 08:59

蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

2019-04-03 08:59

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

【編輯室報告】「非典」的總統選舉

2019-03-27 15:33

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

【編輯室報告】賴神站穩深綠立場還不夠

2019-03-21 08:35

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

大陸研修生成金雞母 台灣高校向中國政治力低頭

2019-03-07 09:11

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top