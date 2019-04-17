羅文嘉改民進黨的民調 但初選民調卻訪不到年輕選民

【文／胡宥心】

據瞭解，民進黨總統初選民調，恐將不納入手機使用者，因為民調抽樣沿用過去已使用的舊方法。且民調市話母體僅能為登記在號碼簿上的三百萬用戶，而非全體中華電信七百萬用戶，極可能抽不到習慣使用手機的年輕選民。

面對1124民進黨的慘敗，羅文嘉要求重整民調中心。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

隨著民進黨黨內總統初選時間延長，五月二十二日立委初選完成，總統協調若仍未有結果，將進行政見會、民調，三十一日揭曉誰代表民進黨角逐二○二○總統大位。中執會「五二二加七」關鍵決議，成為黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉的最大考驗，其中尤以民調如何做得準確最為關鍵。

據透露，四月十日中執會，卓榮泰報告協調過程時，特別向民調中心確認與黨外競爭對手相比的「對比式民調」比較有排藍效果，也是社會比較能接受的方案。

據瞭解，英派內部也曾推估，英德在對比式與互比式民調落差極大，單純與賴清德「互比」，蔡英文屈居下風；若透過對比式民調，與可能性的對手包括柯文哲、朱立倫、王金平，甚至韓國瑜相比，蔡在黨內初選民調勝出勝算較高。

九合一大選，民進黨民調失準，羅文嘉接秘書長後就曾在主管會議上強調，要求改善現行民調囿於市內電話受訪者、覆蓋率不足，以及加權後結果與實際民意差距過大等狀況。除了成立民調委員會，延攬中研院等學術機構、專精統計的調查學者協助之外，一四年參與柯文哲台北市長選戰民調中心主任李冠毅也受羅文嘉倚重。

〈完整內容請見新新聞1676期〉