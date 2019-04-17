粉絲網路亂「黑」 小英、賴神想喊停卻成口水戰

【文／許詠翔、李佳穎】

民進黨總統初選儘管兩陣營都強調不能傷害黨，但網路上鄉民粉絲重手互毆，連抹藍抹紅都用上，甚至還發生集體「出擊」灌爆參選人官方粉專的情形，惹得蔡英文、賴清德兩位主帥親自出馬隔空口水戰，顯然已經擦槍走火。

支持蔡英文的網友，化虛為實集會幫忙造勢。攝影／柯承惠 分享 facebook

四月十二日，民進黨總統初選參選人賴清德大分貝喊話，要求親小英的網軍別再攻擊他；十三日甚至直接表示：「希望蔡英文總統要求網軍停止對我的攻擊。」

經過二○一八年九合一大選由傳統媒體名嘴發動的黑柯挫敗，與選戰後期的韓流崛起，政治人物尤其有意參選者，再也不能忽視「網路聲量」。

政治人物約束得了網軍？

其實不只是賴清德，從九合一選舉的前一年開始，就不斷有政界、政論界人士呼籲某某陣營的領頭去約束他們認為是「旗下網軍」的聲音。

問題是，這些「網路義勇軍」真的是聽從支持目標的號令，才在網路上串聯、造聲支持的嗎？如果是，這種由政治人物直接操控的網軍比率占多少？對網路聲量的實質影響力又有多少？

比起在一六年已打過一輪網路選戰的蔡英文，賴清德在一四年競選台南市長時，仍習慣透過傳統媒體、大型造勢與選民互動，對網路上離散卻占一定比率的自主聲音，缺乏理解與作戰經驗。他的臉書追蹤人數至今約七十萬，不及蔡英文的三分之一。

然而三年來，蔡英文因執政遭致負評，在去年底大選挫敗後，執政團隊全面改變臉書、Instagram、推特（Twitterw）與YouTube的使用習慣，愈來愈能迅速回應網路風向。此時，賴清德已經離開執政團隊。

〈完整內容請見新新聞1676期〉