蔡賴僵局 小英想以戰逼和賴神 綠憂不論誰出線大選都輸

【文／紀淑芳】

民進黨總統黨內初選進入50天延長賽，賴清德想用閃電戰快速打敗蔡英文的如意算盤打不通。 台美雙方熱烈舉辦美國在台協會40歲生日與《台灣關係法》40周年紀念活動，蔡英文政府也感受到來自華盛頓的溫暖。而執政黨內部，蔡賴兩陣營對轟的炮火卻逐漸響起。 先是在網路上，挺賴神的聲量在賴領表後來到高峰，卻引出了更多的聲音在集結挺蔡，兩造的「同溫層大戰」最後竟讓賴、蔡親上前線回應。「典範級君子之爭」最後還是變成對戰。

蔡英文（左）、賴清德（右）戰火浮上檯面，支持者擔心勝者只贏得一個殘破的黨。攝影／柯承惠 分享 facebook

四月十日，民進黨中執會做成總統初選延後至五月底的決定，蔡賴之爭暫時踩住煞車，避免火車直接對撞。

但五十天延長賽甫開始，蔡賴雙方支持者已在網路上你來我往，殺到血流成河。這場黨內總統初選，先前姑且只算「比劃比劃」，接下來恐怕要「真槍實彈」開打了。

圍繞「誠信」問題言詞交鋒

從三一八賴清德宣布參與黨內總統初選以來，蔡營始終難以脫離「被突襲」的感受。對於賴清德不斷強調要進行一場典範級的君子之爭，一位黨政人士私下幾度吐槽：「是君子就不會來爭，爭了又何謂君子。」近日兩大主帥首度交手，更圍繞「誠信」問題言詞交鋒。

面對突襲說，賴清德公開解釋：「我正大光明、磊磊落落（登記參選），怎麼會是偷襲呢？」他自清，在台南市長、行政院長任內，公開表達對同黨現任總統的支持，這個本來就是應該的，「但這一些都發生在去年十一月二十四日九合一選舉之前。」

賴清德這一席話，引來蔡英文公開重話回擊：「我要提醒他一下，做為一個政治人物，要領導國家，要承擔責任，其實誠信是最基本的條件。」

〈完整內容請見新新聞1676期〉