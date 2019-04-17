【編輯室報告】英德大戰與藍色奇兵郭董

【文／編輯室】 蔡賴延長賽，小英想以戰逼和賴神？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

民進黨總統初選進入延長賽，賴清德與蔡英文之爭被形容為「台獨金孫vs.綠營媳婦」。傳統家庭中，媳婦地位往往沒金孫高。即使這個媳婦曾帶領家庭走過最低潮，但畢竟是娶進來的。婆媳關係一直是家庭矛盾的根源，在民進黨大家庭中，金孫有許多本土大老的爺爺、奶奶疼，還有台灣之子挺；而「穿裙子」的媳婦則一直被公婆指指點點。

英德之爭在網路延燒，燒到兩個主帥出面向對方喊話。黨內氛圍隨著延長賽期限逼近愈見緊繃。山雨欲來，一場可能是民進黨建黨以來未曾有過的黨內大戰即將展開。

民進黨總統初選採取全民調。黨秘書長羅文嘉上任後立意改進黨內民調方法，不過這次初選民調卻採用之前已訂定的規則──不納入手機受訪者，只採登錄在電話簿中的市內電話用戶做調查母體。此做法把只用手機不用市話的民眾排除，這部分約占全體民眾三成，其中多為年輕人。這種方法也被質疑無法反映實際選民意願。

民進黨總統初選進入延長賽，賴清德與蔡英文（右）之爭被形容為「台獨金孫vs.綠營媳婦」。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

本周最大焦點人物不是英德而是郭董──郭台銘對出馬競選總統鬆口。郭董和習近平熟識，進過白宮會川普（Donald Trump），郭董能在美中之間取得平衡嗎？郭董「希望替年輕人做事」，也想必是很多年輕人的成功榜樣，但年輕人想要事業財富，也對社會不正義有強烈感受，郭董能在財富與正義間取得平衡嗎？

〈完整內容請見新新聞1676期〉