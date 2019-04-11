沒太陽花助攻又碰上韓流 民進黨要保立院多數陷苦戰

【文／胡宥心】

一六年立委選舉，正值前總統馬英九執政末期與太陽花學運加持，民進黨席捲六十八個席次，一舉翻轉藍色選區。如今，去年地方選舉慘敗的經驗仍新，加上韓流席捲全台、國民黨對選情信心爆棚，面對九個月後的立委選舉，民進黨立委個個繃緊神經。

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去年九合一地方選舉民進黨大敗，二○二○年總統、立委大選緊接著到來。距離選舉時間僅剩九個月，在藍綠兩黨總統人選仍然未明的狀態下，立委選區成為國民黨、民進黨兩黨操盤重點。

與第三勢力合作拿下艱困選區

尤其是去年歷經慘敗的民進黨立委個個繃緊神經，面對國民黨來勢洶洶，喊出立委席次拚過半，更把台北、新北、桃園當做收復失土的重點選區。至於過去一向被視為深綠的高雄選區，這次搭韓流熱潮，國民黨信心爆棚，甚至高調喊出八仙過海（八席高雄立委選區全拿）；反觀民進黨高雄綠委則低調許多，直嘆「要趕快回去跑攤，不然就落選囉。」

民進黨日前公布艱困選區，台北市八個選區除了立委何志偉、吳思瑤所屬選區外，其他六個選區全列艱困區；新北市的第九（中永和）、十一（新店）、十二（汐止、金山、萬里等）選區；桃園市第五（平鎮、龍潭）、六（八德、大溪）選區；台中市第三（后里、神岡、大雅、潭子）、五（北屯、北區）選區；另外還有新竹縣第一、二選區、苗栗縣第一選區、基隆市、新竹市、金門縣、連江縣，共二十個艱困選區。

學潮退去，藍綠被打回原形

民進黨二十個艱困選區中，其中有三個選區一六年與時代力量合作拿下，包括新北市第十二、台北市第五及台中市第三選區。據瞭解，未來除了這三個選區外，民進黨不排除與第三勢力合作開拓其他艱困選區。

〈完整內容請見新新聞1675期〉