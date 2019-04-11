就職百日至少10項有感政績 盧秀燕：只要好好做 民眾會看得懂

【文／李順德】

台中市長盧秀燕認為自己的風格是勤能補拙，按部就班地穩扎穩打。就職百日招商拚經濟，已引進約兩百億元投資案；上電視購物台行銷茂谷柑與農特幫助果農；七月還將辦首屆台中購物節、爭取主辦明年台灣燈會，「因為人要進來，一定要辦大型活動。」

盧秀燕不走意識形態路線，堅定自己從政目的與初衷，按部就班地穩扎穩打。攝影／柯承惠 分享 facebook

台中市長盧秀燕就職百日為台中市民做了什麼？她接受《新新聞》專訪時，如數家珍般地盤點至少十項有感政績。其中，招商引資拚經濟最亮眼，計引進約達兩百億元以上的投資案；同時兌現競選政見，斥資五十八億元計畫興建的台中水湳會展中心，也已於三月底開工。

辦首屆台中購物節揪眾拚經濟

盧秀燕所提三大投資案，包括巨大機械（捷安特）投資五十億元、車王電子投資二十五億元，加上勤美一二○億元，累計金額近兩百億元。盧秀燕說，任何投資案只簽下ＭＯＵ（瞭解備忘錄）都不算招商成功，「只有真正開工才算數！」選舉時她也提出陽光政治，上任後立即兌現，要求所屬凡與任何單位簽訂ＭＯＵ，都須公開上網全部透明化。

最令她滿意的，是在拚觀光部分做了一個大膽的決定。市府將在七月十日至八月十八日舉辦首屆台中購物節，這是繼香港、新加坡、義大利之後，在國際上第四個舉辦大型購物節的城市。

盧秀燕談得起勁，只要消費者來到台中消費滿五百元，就有機會享有抽獎「好康」，除每周都有汽車、電動機車等獎項，還包括免費入住飯店總統套房等，第六周還將抽出價值一千萬元的豪宅，就是要促動台中市民一起來拚經濟。

盧秀燕左右開弓，拚經濟也拚社會公平正義。她選前最大政見「恢復老人健保補助」，一年約需二十億元，上任後迅速籌到財源約七．三億元。這位六都唯一女性、「媽媽市長」自信地說：「市議會一開議，我們會立即提追加預算案，七月一日可望實施，屆時全市至少有二十萬位老人受惠。」

〈完整內容請見新新聞1675期〉