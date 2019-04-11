邱太三關說案內幕 高檢署神祕調查報告害他丟官

【文／侯柏青】

高檢署要指控檢察長和前任部長涉及關說是一件非常嚴重的事，但結案報告卻只敢發布新聞稿，這十天來任憑司法界瞎猜也不願公布全文或開記者會釋疑，「這種做事的手法真讓人想不透，這樣只會讓真相愈來愈模糊而已！」

邱太三捲入關說案，向總統請辭國安會首席諮委獲准。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

去年七月十六日，前法務部長邱太三將印信交接給新任法務部長蔡清祥，兩人握手、相視而笑。誰也沒想到，蔡清祥近日下令高檢署追查前桃園地檢署檢察長彭坤業涉及的關說疑雲時，峰迴路轉查出向彭坤業陳情的人竟是擔任過法務部長的邱太三……

一起檢察官論壇披露的關說故事

這件關說疑雲讓六都桃檢檢察長彭坤業丟官，也讓國家安全委員會首席諮委邱太三應聲下台。但這件案子究竟是邱太三口中的「陳情」，還是高檢署認定的「關說」，隨著高檢署調查出現的種種瑕疵，事情的真相反而顯得更撲朔迷離了。

三月二十一日下午二時十七分，檢察官內部網路論壇出現了一篇貼文，屬名「不過做幾年而已」的作者以「桃檢不僅累而且很爛」的勁爆標題，抖出了桃園地檢署菜鳥公訴檢察官如何收到襄閱、檢察長不准撤回和當事人協商的指示，在他質疑關說和拒絕協商後，最後遭到「拔案」的悲慘遭遇……。

這個案子震撼了所有人，大家的共同疑問都是，到底是誰把髒手伸進了檢察界？桃檢襄閱主任檢察官楊挺宏率先上網回應了好幾篇，強調檢察長彭坤業是接到陳情，指稱檢察官願意認罪協商卻又反悔，擔心損害檢察機關形象，才設計簡要簽呈。他強調，公訴主任檢察官是另找檢察官協辦，並沒有「換人辦」。不過「關說」兩個字是司法界絕不容許的大忌，桃檢的官方回答反而引起更多的怒火。

〈完整內容請見新新聞1675期〉