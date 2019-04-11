郭台銘不選 藍基層集體焦慮 韓國瑜將被迫當母雞？

【文／晏明強】

客觀形勢上，韓國瑜也清楚，參選總統與否要考慮的因素很多，有時最不重要的就是個人想法。知情人士透露，三月二十八日韓結束訪中行程回到台灣當晚，有感於拱韓聲浪愈來愈大，他首度與幾位親近幕僚談起選總統的話題。

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國民黨總統初選情勢變幻難測，頗受藍營期待的鴻海董事長郭台銘，春假期間親口表態「沒有意願參選」，使得壓力又重新聚焦在高雄市長韓國瑜身上。四月七日韓出席大甲媽起駕活動，人氣完勝藍綠白所有太陽、天王，更讓黨務人士坦言：「國民黨只剩徵召韓這一條路了。」

台商嗆：韓不選一毛都不捐

即使綠營初選也陷入現任總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，但由於民進黨向來有一致對外的政治傳統，加上蔡及民進黨支持度明顯回升，藍營基層對總統人選難產焦慮日甚。近日韓粉打爆藍營立委辦公室電話，要求國民黨立委表態支持直接徵召韓國瑜，否則「絕不投票給你」。

一位台北市議員日前到對岸參與台商聚會，同樣也感受到拱韓壓力。他形容，與會台商十之八九希望徵召韓選總統，幾乎沒有人挺前新北市長朱立倫及前立法院長王金平。有重量級台商更把話挑明說：「韓國瑜如果不選，我不會出一毛錢給國民黨總統及立委提名人。」

許多藍委及議員也坦言，基層拱韓力道真的很嚇人，「韓粉的不理性前所未見，無法溝通又不能得罪。」一位藍委呼籲黨中央，沒有韓國瑜參加的初選絕對不能啟動，因為韓粉不會支持初選勝出的人選，韓更未必會接受換柱式的徵召上陣，「現在辦初選比不辦更糟糕，一定會出大亂子。」

〈完整內容請見新新聞1675期〉