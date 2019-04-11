英德開戰 小英不怯戰、賴神要速戰速決

【文／紀淑芳】

四月八日的蔡賴會沒達成任何協議，蔡陣營核心大將忍不住感嘆，當初力主絕不能讓賴清德「流落民間」，小英不聽勸。後來果如預料「出代誌」，無官無職的賴決定放手一搏。

蔡英文的領導罩門，在初選「一次回饋」。攝影／柯承惠 分享 facebook

「我沒有怯戰的問題。」四月九日，民進黨總統初選協調期即將進入倒數階段，總統蔡英文首度出面召開記者會，闡明她對這次黨內初選的態度。

蔡說：「民進黨只要進入競爭的初選階段，大選沒有贏過。」「我們面對的政局不是個人使命感的問題，這一局會牽動民進黨的未來，也牽動台灣國家的未來。全黨要嚴肅以對。」看似九彎十八拐的話語，卻句句劍指競爭對手賴清德及黨中央而來。

賴陣營一路緊咬參選到底

針對蔡英文的記者會，賴清德陣營火速在下午召開記者會回應，打了蔡英文幾計回馬槍。賴清德除了表明不希望延長初選，「我也希望蔡英文總統表達，要是我贏得初選，她全心全意支持我，這樣我們就能打贏明年大選，也不會有分裂的問題。」

民進黨主席卓榮泰也隨後召開記者會表示，不宜在初選開跑後又做出改變。

蔡賴主帥首度公開交鋒，各自的盤算的是什麼？

從三一八賴清德突然宣布參選以來，賴營的策略目標非常清楚，即利用原本設定「僅一人會參選」的遊戲規則，進行閃電戰，快速把蔡英文擊敗，贏得初選。

參選初期，賴清德宣示黨內不要選邊站，昭示自己要進行典範式的初選。這樣的戰術設定只能快攻，不宜久戰，戰得愈久會顯現自己陣營的虛空，因此賴陣營一路緊咬參選到底的決心，不希望更改遊戲規則。

〈完整內容請見新新聞1675期〉