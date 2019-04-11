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【編輯室報告】內鬥中的兩黨都在喊團結

2019-04-11 10:40新新聞

【文／編輯室】

藍綠總統候選人難產。 攝影／新新聞編輯部
藍綠總統候選人難產。 攝影／新新聞編輯部
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民進黨總統初選走到小英與賴神必須一戰的地步。現任總統連任鮮少被同黨同志挑戰，但依已啟動的初選程序，英德一戰似乎難以避免。

從三一八賴清德領表參選以來，蔡、賴兩陣營步調差很大。賴營看似按著既定步調走，而蔡營雖受總統國是出訪七天影響，但整體看不出有節奏在因應賴清德的挑戰。四月八日協調會、九日蔡英文記者會，小英雖提出一些戰略層次的呼籲，但無具體戰術主張。蔡營似乎蹉跎了三周黃金時間。

民進黨總統初選英德一戰似乎已難以避免。 攝影／柯承惠
民進黨總統初選英德一戰似乎已難以避免。 攝影／柯承惠
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蔡英文在記者會上強調自己帶領民進黨十年，但她的團隊卻未展現出民進黨的戰鬥性，反而是賴營展現了民進黨ＤＮＡ中的狼性。

而國民黨這邊的發展更詭異。去年九合一大選後，藍軍重奪江山情勢大好。不料黨內天王相互疑忌造成內耗，搞到初選推遲、是否徵召韓國瑜也未定。內耗讓支持者不耐，如今民調對國民黨的喜好度下滑，已沒贏民進黨太多。甚至具操盤經驗的藍營人士預言，藍綠支持度會走向死亡交叉。

藍綠兩黨都高喊團結，卻都處於矛盾內鬥、甚至可能分裂。

本周另一個重要新聞是，前國安會首席諮委、前法務部長邱太三涉入司法關說案疑雲。三十年前邱太三是司法紅衛兵，因司法院廳長吳天惠夫婦關說行賄案判決不公憤辭檢察官，為何如今自己卻捲入司法關說案？本刊深入調查、訪談，清楚還原事件的來龍去脈。

〈完整內容請見新新聞1675期〉

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

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