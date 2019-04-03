親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

我想先來游泳… 中國女子如何混進川普別墅「海湖莊園」

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

2019-04-03 08:59新新聞

【文／晏明強、蕭介雲】

今年是選舉年，但侯友宜顯然不想太早涉入政黨紛爭，即使在黨內也沒打算明確表態支持哪個人。他說：「我都自認為沒有什麼影響力。」如果能在新北市做出好成績，講話才有力量；若是做得亂七八糟，「我喊支持誰有屁用啊！」

遇到事情先假設最差的狀況，這是侯友宜的行政哲學。攝影／郭晉瑋
遇到事情先假設最差的狀況，這是侯友宜的行政哲學。攝影／郭晉瑋
分享

國民黨中生代主政的三都中，相對曝光度超高的高雄市長韓國瑜，以及在反空汙議題上頻向中央開炮的台中市長盧秀燕，新北市長侯友宜可說最為低調。

侯很少公開與中央執政的民進黨對抗，施政上更積極尋求與鄰近縣市合作，絲毫不受藍綠白政治界線的影響。

接到通報不管嚴重性，先到現場

不過，侯從擔任新北市副市長以來，凡事一貫講求效率、經常親上火線的領導霸氣，可沒有因為政治上的低調、務實路線而改變，反倒在他擔任市長後愈加彰顯，這三個月來更逐漸影響市府團隊，呈現與前市長朱立倫主政時頗為不同的風格。

侯友宜上任一百天展現的執政成績，根據台灣指標民調公司「六都首長就任三個月施政滿意度調查」結果，以超過五成的市民滿意度高居六都亞軍，更在藍營執政的三都中排名第一，力壓鋒頭正健的韓國瑜。

三月二十六日侯友宜接受《新新聞》周刊專訪，只見剛從五股區視察海砂屋趕回市長室的他，一身輕便服裝絲毫不見疲態。

談起從副市長到市長的角色轉換，侯友宜淡淡地說，幾十年來工作就是閒不下來，不管當副市長還是市長都是從早忙到晚，也沒有周六、周日，若要說有什麼不同，那就是「當副市長再忙，不用承擔責任；當市長再輕鬆，責任卻要自己扛。」

〈完整內容請見新新聞1674期〉

分享

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 08:59

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 08:59

蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

2019-04-03 08:59

假如賴清德真的贏了初選

2019-04-03 08:59

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

【編輯室報告】「非典」的總統選舉

2019-03-27 15:33

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

【編輯室報告】賴神站穩深綠立場還不夠

2019-03-21 08:35

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

大陸研修生成金雞母 台灣高校向中國政治力低頭

2019-03-07 09:11

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-26 16:44

最新民調：逾五成想重啟核四 近七成拒收核廢料

2019-02-26 16:44

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-26 16:43

怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

2019-02-26 16:32

【編輯室報告】四十年讓小朋友長大了

2019-02-26 16:21

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39
看更多

熱門文章

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

2019-04-03 08:35

想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

2019-04-02 13:12

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 08:43

假如賴清德真的贏了初選

2019-04-03 08:59

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 08:59

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

想減肥 如何避免瘦身後皮膚鬆弛？

2019-04-02 13:25

買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

2019-04-03 08:42

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

沈文振以三倍價值理論衝世界第一

2019-04-02 08:59

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:32

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

早餐怎麼吃最享瘦？營養師推薦外食族低醣選擇

2019-04-02 10:35

【拒看中天聲浪蔓延】線上統媒地圖揭露、店家表態拒看 捍衛閱聽自由到底誰說了算？

2019-04-03 11:19

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 08:59

支持30間製鞋廠、500位熟齡就業 海派直播幫傳產出貨賣一波

2019-04-03 10:28

扭轉家電業低迷氣勢 禾聯碩EPS超車「家電四雄」風光拚上市

2019-04-03 08:40

超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

2019-04-03 13:30

蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

2019-04-03 08:59

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

耳鳴是腦瘤徵兆？別忽視「耳鳴」的警訊

2019-04-02 13:26

新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

2019-04-03 08:59

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59

企業如何靠網紅從賣到大賣？

2019-04-03 09:55

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 10:30

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:01

當孫子離家 爺奶怎麼調適空巢人生

2019-04-02 13:29

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

以社區為主的長期照顧 面對未來需要正確照顧觀

2019-04-01 13:16

室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03

主委的後悔

2019-04-02 10:07

商標權停看聽 品牌國際化必修課

2019-04-03 10:42

讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

2019-04-01 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top