新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

【文／晏明強、蕭介雲】

今年是選舉年，但侯友宜顯然不想太早涉入政黨紛爭，即使在黨內也沒打算明確表態支持哪個人。他說：「我都自認為沒有什麼影響力。」如果能在新北市做出好成績，講話才有力量；若是做得亂七八糟，「我喊支持誰有屁用啊！」

遇到事情先假設最差的狀況，這是侯友宜的行政哲學。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

國民黨中生代主政的三都中，相對曝光度超高的高雄市長韓國瑜，以及在反空汙議題上頻向中央開炮的台中市長盧秀燕，新北市長侯友宜可說最為低調。

侯很少公開與中央執政的民進黨對抗，施政上更積極尋求與鄰近縣市合作，絲毫不受藍綠白政治界線的影響。

接到通報不管嚴重性，先到現場

不過，侯從擔任新北市副市長以來，凡事一貫講求效率、經常親上火線的領導霸氣，可沒有因為政治上的低調、務實路線而改變，反倒在他擔任市長後愈加彰顯，這三個月來更逐漸影響市府團隊，呈現與前市長朱立倫主政時頗為不同的風格。

侯友宜上任一百天展現的執政成績，根據台灣指標民調公司「六都首長就任三個月施政滿意度調查」結果，以超過五成的市民滿意度高居六都亞軍，更在藍營執政的三都中排名第一，力壓鋒頭正健的韓國瑜。

三月二十六日侯友宜接受《新新聞》周刊專訪，只見剛從五股區視察海砂屋趕回市長室的他，一身輕便服裝絲毫不見疲態。

談起從副市長到市長的角色轉換，侯友宜淡淡地說，幾十年來工作就是閒不下來，不管當副市長還是市長都是從早忙到晚，也沒有周六、周日，若要說有什麼不同，那就是「當副市長再忙，不用承擔責任；當市長再輕鬆，責任卻要自己扛。」

〈完整內容請見新新聞1674期〉