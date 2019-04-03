假如賴清德真的贏了初選

【文／白映祿】

二○○八年民進黨慘敗之後，小英帶領民進黨逐步收復政權，如今在黨內被挑戰，等於路線被質疑，甚至有如一種「政變」。民進黨的自我否認，最高興莫過於國民黨與中國共產黨，證明過去捍衛台灣主權是錯誤的，也證明過去的改革路線是錯誤的。

賴清德在新書發表會上哽咽表達不捨傷害小英，但又透過其他單位不斷釋放他的民調贏過蔡英文。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

在總統蔡英文出訪南太平洋回國、賴清德舉辦新書《用行動帶來希望》發表會的同時，副總統陳建仁宣布階段性任務完成，希望主動空出未來副總統搭配的空間，多方的動作讓民進黨總統初選增添有來有往的隔空交火。

功過難切割，「台主」修正向英靠攏

蔡英文出訪期間，賴清德宣布不進行任何選舉的活動，但透過其他單位不斷釋放他的民調贏過蔡英文，也提前釋出新書部分內容，指出賴清德接任閣揆之前曾就一例一休修法、台獨說法、是否特赦陳水扁以及憲改等四大議題與小英取得共識，一方面為自己過去擔任行政院長在這四大議題上引發的爭議消毒，同時也拉小英共同背書。雖然親小英的黨政人士對外否認賴神的說法，但至今小英本人或總統府發言人都沒有正式否認。

總統初選如果進入電視辯論階段，面對過去三年的執政，蔡英文與賴清德很難切割。

如今很難再爭辯一例一休再修法到底是誰主動、誰堅持？執政功過兩人是要三七開？四六開還五五平均分擔？這種討價還價反而會讓選民覺得兩人沒有承擔，只想卸責。對台獨主張，賴清德近期也修正成「台主」，稱台灣已是主權獨立國家，名字叫中華民國，不必另外宣布獨立。這與蔡英文的維持現狀雷同。

〈完整內容請見新新聞1674期〉