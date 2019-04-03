蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

【文／紀淑芳】

「蔡、賴競爭只能靠黨內用大智慧協調解決。」黨政人士分析，賴清德的支持者主要集中在傳統民進黨選民，蔡英文則掌握較多年輕族群及中間選民支持，合則兩利，分則「立委們也要剉咧等，因為立委選舉也要尋求過半，不是只靠基本盤就能贏。」

一旦協調破局，蔡英文（右）將與她的前任行政院長賴清德（中）進行辯論。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

隨著總統蔡英文三月二十八日結束南太三友邦訪問返國，民進黨內的兩顆太陽總統初選之爭正式進入協調期，直到四月十二日止。日前由總統府秘書長陳菊、閣揆蘇貞昌等五人組成的協調小組，與賴清德會面深談，賴清楚表明不考慮「蔡賴配」，堅持走完初選，協調首發即踢到「賴鐵板」。

卓榮泰被游盈隆將了一軍

不過，副總統陳建仁在蔡英文返國後，突然拋出「階段性任務希望明年告一段落」，期許民進黨明年總統大選「形成最強的組合」，為蔡賴配鳴出第一槍。繼之黨內挺英跨派系市議員、台北市黨員大動作串連連署，力促蔡賴雙方應該透過協調結束初選，並組成蔡賴配的競選組合。力促蔡賴配的連署已在全台各地如火如荼展開，頗有以「團結」之名包圍賴清德之勢。

於此同時，黨內傳出宜蘭縣黨部主委有意串連其他地方黨部，要求民進黨召開臨時全國黨代表大會，提案更改總統初選提名辦法，以「徵召」現任總統優先。民進黨內總統初選的茶壺風暴就像火山爆發的前兆，不斷冒出陣陣白煙，黨中央如驚弓之鳥，不斷進行各種沙盤推演，避免火山真的爆發。

事實上，三月十八日賴清德突然殺出登記總統初選，黨內許多人驚魂未定之餘，回過頭頻問，為何黨中央把總統初選時間壓縮得這麼緊？甚至在蔡英文出訪前，邀集黨內各方巨頭研商賴參選因應之道的官邸會議中，即傳出蘇貞昌在會中質疑黨中央：「這個機制怎麼會弄成這樣？你們在搞什麼！」據稱在那次會商中，蘇貞昌、鄭文燦均力主「程序不能這樣走下去」，必要時應該暫停初選，召開全代會。

〈完整內容請見新新聞1674期〉